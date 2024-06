Mann trifft im Mallorca-Urlaub seine Traumfrau: Doch ihr Papa versaut alles

In der erfolgreichen Fernsehsendung „How i met your mother“ geht es in neun Staffeln darum, wie Hauptfigur Ted Mosby (gespielt von Josh Radnor) seinen Kindern berichtet, wie er einst deren Mutter kennenlernte. Wie die Geschichte wohl geendet wäre, hätte Ted die Mutter seiner Kinder in einem Club am Ballermann kennengelernt, wir wollen es uns nicht ausmalen. Via Instagram berichtet nun jedoch ein Single eine Kennenlern-Geschichte, die zweifelsohne auch bei „How i met your mother“ hätte thematisiert werden können.

Auf der Seite „spotted_elarenal“ haben Mallorca-Urlauber die Möglichkeit, anonym Gesuche nach ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau aufzugeben. Meistens wurde beim ersten Kennenlernen vergessen, die Nummern auszutauschen, und so ist das Dilemma am nächsten Morgen natürlich groß, wenn man eventuell beim Bierchen im Megapark den künftigen Vater oder die künftige Mutter seiner künftigen Kinder kennengelernt hat, aber nun nicht mehr wiederfindet. Eine besonders skurrile Geschichte schildert nun ein Single.

Mallorca-Urlauber trifft seine Traumfrau

„Hey, ich habe in der Nacht vom 25.05. auf den 26.05. eine Cheerleaderin im Hello-Club kennengelernt. Du warst mit deinen Schwestern und deinem Papa feiern. Leider wollte dein Papa nach Hause und hat darauf bestanden, dass du mitgehst“, schildert er bei Instagram.

Doch das Liebes-Drama war noch nicht beendet: „Haben leider nichts ausgetauscht, meld dich mal. Du bist 27 und kommst aus Koblenz. Wollte dir gerade erzählen, dass ich mit dir nach Paris fahren will, und dann hat uns dein Papa unterbrochen.“

Wie ärgerlich. Bei den Mitlesern auf Instagram jedenfalls wurde das Posting heiß und auch etwas humorvoll diskutiert. „Der Vater wollte kein Opa werden“, scherzt da beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer ergänzt lachend: „Auch mal spontan nach Paris.“ Während eine Dritte überrascht fragt: „Warum kein Antrag???“ Ob sich das Paar mittlerweile wiedergefunden hat, oder sogar schon ein Käffchen im Schatten des Eiffelturms trinkt, können wir bedauerlicherweise nicht beantworten. Aber süß wäre die Vorstellung schon irgendwie.