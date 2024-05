Mallorca trägt Trauer: Michael Piontek findet letzte Ruhe im Meer

In der Nacht zu Pfingstmontag verstarb der einzige deutsche Fahrlehrer Mallorcas, Michael Piontek, nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren. Die Anteilnahme ist besonders am Ballermann hoch. Viele Beileidsbekundungen von Künstlern wie Lorenz Büffel, Anna Maria Zimmermann, Carolina oder Tobee fanden sich in den letzten Tagen im Netz. Piontek war eine bekannte Ballermann-Figur, die neben ihrem Beruf noch als Künstlerbetreuer und Booker der Disco „Oberbayern“ arbeitete.

Piontek hinterlässt vier Kinder, die in der Welt verstreut sind und womöglich deshalb gestaltet sich die Organisation der Beerdigung als etwas schwierig.

Mallorca trauert um Michael Piontek

Deshalb haben sich jetzt die Entertainer Tim Toupet und Dragan, der Autohändler der Trauerfeierlichkeiten angenommen. Toupet hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Piontek eine würdige Beerdigung zuteilwerden zu lassen. Dragan Prgesa, so der vollständige Name, kümmerte sich um das Bestattungsinstitut.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort wird der Leichnam von Piontek am morgigen Donnerstag für einen kleinen Kreis an engen Freunden aufgebahrt. Eine Abschiedsfeier für alle, die Piontek die letzte Ehre erweisen wollen, ist für die kommende Woche geplant.

++ Frau macht Kurz-Urlaub auf Mallorca: „Muss jetzt Insolvenz anmelden“ ++

In knapp zwei Wochen soll Piontek seebestattet werden. Die Andacht wird im kleinen Kreis stattfinden.