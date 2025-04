Eva Benetatou bricht Mallorca-Urlaub ab – „Bodenlos einfach!“

Zwischen Serkan Yavuz, 32, und seiner Frau Samira, 31, schien alles perfekt. Doch plötzlich folgte der Bruch. Serkan ist fremdgegangen. An Drama hat die Trennung der Realitystars gewonnen, als sich Eva Benetatou, 33, zu Wort meldete und zugab, diejenige gewesen zu sein, mit der Serkan Samira betrogen hat. Nun ist sie für viele das Hassobjekt des Trennungsdramas – selbst im Mallorca-Urlaub.

Nahezu jeden Tag werden weitere Spitzen und Unverschämtheiten gegeneinander ausgeteilt. Und die Follower und Fans der drei Reality-Stars mischen heftig mit. Auf Social Media überschlagen sich die Reaktionen. Die Konsequenzen sind spürbar. Der Skandal hat eine Eigendynamik entwickelt, die nicht mehr zu stoppen zu sein scheint. Eva Benetatou verabschiedet sich deshalb vor kurzem in den Urlaub nach Mallorca, sie will Abstand gewinnen. Zur Ruhe kommt sie dort aber nicht.

Eva Benetatou: Hass auf Mallorca

Seit ihrer Beichte steht Eva Benetatou im Fokus der Kritik. „Bekomme im Sekundentakt Hass-Nachrichten“, schreibt sie auf Instagram. Die Nachrichten sind deutlich. „Fremdgeherin“ ist dabei noch eine der harmloseren Beleidigungen. Doch selbst im Ausland hat das Reality-Sternchen keine Ruhe. Als sich die „Bachelor“-Kandidatin vom Flughafen meldet und klar wird, wohin sie will, folgen weitere Beschimpfungen. Einige werfen ihr vor, erneut auf Männerfang zu sein. Der Ton ist aggressiv. Inzwischen hat die Mutter eines Sohnes ihr Instagram-Profil auf privat gestellt.

Endlich im Urlaub angekommen, geht es jedoch weiter. Als sie nichts Böses ahnend an der Playa de Palma auf Mallorca etwas essen geht, wird sie von einer Gruppe deutscher Touris erkannt. Die vorbeikommenden Urlauber haben nichts Gutes im Sinn. Was folgt, sind wieder einmal: Beleidigungen. Offenbar zu viel für die 33-Jährige.

Mallorca-Trip endet vorzeitig

Eva reicht es. Nach all den Angriffen zieht sie Konsequenzen. Eigentlich wollte sie Abstand gewinnen auf Mallorca. Doch auch dort lässt sie der Shitstorm nicht los. In ihrer Story äußert sie sich deutlich: „Bodenlos einfach.“ Der Trip endet vorzeitig. Sie entschließt sich, wieder nach Hause zu fliegen.

Ob man gerade an der Playa de Palma für ein Essen einkehren sollte, wenn man einen erholsamen Urlaub verbringen und nicht erkannt werden will, sei jetzt einmal dahin gestellt. Doch während Eva wenigstens zu ihrem Fehler stehe, rechtfertigt sie sich, würden Samira und Serkan ihr Drama noch vermarkten und Profit daraus schlagen wollen. Der Reality-Star spielt damit vor allem auf den Statement-Verkauf für je einen Euro pro Stream von Serkan vor kurzem an.