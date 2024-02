Das ist Sängerin Lucy Diakovska

Lucy Diakovska ist als Bandmitglied der Girlgroup „No Angels“ berühmt geworden. Mit Millionen von verkauften Tonträgern, vier Nummer-Eins-Hits und Nummer-Eins-Alben ist „No Angels“ die erfolgreichste deutsche Girlband. Auch in TV-Shows hat Lucy Diakovska zahlreiche Auftritte hingelegt – bisher war ihr keine Herausforderung zu groß. Was sie neben ihrer Musik-Karriere alles für Prüfungen gemeistert hat, erfährst du hier.

Steckbrief

Name : Lucy Diakovska

: Lucy Diakovska Geburtsjahr : 1976

: 1976 Wohnort : Hamburg und Plewen (Bulgarien)

: Hamburg und Plewen (Bulgarien) Beruf : Sängerin und Hotelleiterin

: Sängerin und Hotelleiterin Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: lucydiakovska

Welchen Karriereweg das „No Angels“-Mitglied einmal einschlagen würde, stand praktisch schon bei ihrer Geburt fest. Lucy Diakovska wuchs in einer extrem begabten, musikalischen Familie in Bulgarien auf. Sie ist die Tochter von Opernsänger Ljubomir Djakowski und Konzertpianistin Rossiza Djakowska. Ihr Großvater ist ein Dichter und Komponist für Volkslieder. Aus der Familie ist ihr Bruder Alexander Djakowski der einzige Nicht-Musiker. Er ist Basketballspieler und Trainer.

Doch der Weg zum Erfolg war nicht einfach. Mit nur 500 Mark und kaum deutschen Sprachkenntnissen zog Lucy Diakovska 1995 von Plewen nach Hamburg, um an der Stage School of Music, Dance and Drama zu studieren. Nach gerade mal fünf Semestern brach sie das Studium ab und startete ihren Durchbruch. Im Jahr 1997 spielte Lucy Diakovska ihre erste Rolle in einem Musical.

Lucy Diakovskas TV-Auftritte

Ich hab noch nie zu etwas Nein gesagt. Lucy Diakovska

Im Jahr 2000 folgte ihre Teilnahme bei der Castingshow „Popstars“ mit der Gründung der Girband „No Angels“. Viele weitere TV-Auftritte kamen dazu. Die Musicalsängerin nahm an diversen Promi-Fernsehsendungen teil. Auch ihr sportliches Können stellte Lucy Diakovska immer wieder unter Beweis. Zweimal machte sie beim „RTL Turmspringen“ mit und konnte bei der Wok-WM im Jahr 2011 bei ProSieben Bronze gewinnen, 2012 und 2013 räumte sie sogar die Silber-Medaille ab. In der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ konnte Lucy sich sogar die Dschungelcamp-Krone unter den Nagel reißen.

Jahr TV-Sendung 2000 Popstars 2004 RTL Turmspringen 2006 Das perfekte Promi-Dinner 2006 Stars auf Eis 2010 Das perfekte Promi-Dinner 2012 The Winner Is… 2013 Promi Shopping Queen 2013 Promi Big Brother 2019 The Masked Singer 2021 Das Duell um die Welt 2023 RTL Turmspringen 2023 Goodbye Deutschland 2024 Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Lucy Diakovskas TV-Auftritte in der Tabelle.

Mega-Erfolg bei den „No Angels“ für die Musicalsängerin

Lucy Diakovska feierte mit der Girlgroup „No Angels“ ihren Mega-Erfolg. Foto: Imago / Stefan M Prager

In der ersten „Popstars“-Staffel wurde die Girlgroup „No Angels“ gegründet. Mit Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls stürmte Lucy Diakovska die Charts. Sofort belegte die Girlband Platz eins der deutschen Single- und Albumcharts. Schon 2003 lösten sich die „No Angels“ auf, feierten im Jahr 2007 aber mit ihrem Album „Destiny“ ein Comeback – ohne die Sängerin Vanessa Petruo. Ein Jahr später qualifizierte sich die Girlgroup sogar für die Teilnahme beim ESC (Eurovision Song Contest). 2010 verließ Nadja Benaissa die Girlband. 2014 lösten sich die „No Angels“ offiziell auf.

Als Solo-Sängerin war Lucy Diakovska zwischen 2004 und 2005 mit dem Namen Lucylicious auf den Bühnen unterwegs. Später nahm die Musicalsängerin einige Songs zu Filmen auf und spielte bei verschiedenen Touren mit. Im Juni 2021 feierte die Girlband „No Angels“ zum 20. Jubiläum mit dem Album „20“ ein weiteres Comeback. Zwischen dieser Zeit übernahm die „Popstars“-Teilnehmerin immer wieder Rollen in Musicals, probierte sich im Schauspiel für Filme, machte Moderations-Jobs und saß in der Jury der zehnten Staffel von „Popstars“. In Bulgarien übernimmt Lucy Diakovska auch einige Juryfunktionen.

SO läuft’s privat bei der Sängerin

Die Sängerin lebt ihre Homosexualität offen aus. Lucy Diakovska machte ihre Beziehung zu Freundin Kamelia Vaselinova 2018 offiziell. Die beiden waren schon seit 2011 gemeinsam auf Events gesichtet worden. Sieben Jahre später sprach die Musicalsängerin von bevorstehenden Hochzeitsplänen. 2015 trennte sich das Paar. Unter anderem führte Lucy Diakovska auch eine Beziehung zu „DSDS“-Kandidatin Juliette Schoppmann, die aber nicht lange hielt. Beim „No Angels“-Comeback wurde Lucy Diakovska für ein Musikvideo zusammen mit Marcella Rockefeller gefilmt, während ihre Co-Stars auf männliche Begleitung setzten. Wenig später wurden die beiden ein Paar, trennten sich aber Anfang 2023.

Warum kam es zur Trennung von Lucy Diakovskas Freundin? Foto: imago images/POP-EYE

Die Schuld für ihre gescheiterten Beziehungen gibt Lucy Diakovska sich nach eigenen Angaben selbst. Sie sei ein komplizierter Mensch und habe höhere Prioritäten als die Liebe. Eine davon dürfte ihre Mutter gewesen sein, die 2019 an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Die Musicalsängerin übernahm ihre Betreuung auf dem Gelände eines Hotels in Bulgarien. Nach dem Tod kaufte die Sängerin das Hotel, renovierte es und setzte die Wiedereröffnung um. Seit 2021 ist Lucy Diakovska Leiterin des 4-Sterne-Hotels. Im Dezember 2022 übernahm sie eine anliegende Bar. Diese lange Trauer-Phase war eines ihrer härtesten Kapitel.

