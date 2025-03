„Love Island VIP“: RTL2 legt nach – Aufruf lässt aufhorchen

Erst 2024 reformierte RTLZWEI das beliebte Format „Love Island“ – und machte daraus die VIP-Version, mit bereits bekannten Trash-Sternchen und Promis. Gigi Birofio (25), Melissa Damilia (29), Yasin Mohamed (33) oder Yeliz Koc (31) suchten unter anderem den perfekten Partner.

Und die Quoten scheinen überzeugt zu haben: RTL2 gibt bekannt, dass „Love Island VIP“ in die zweite Runde geht! Mit Moderation Sylvie Meis. Jetzt müssen nur noch die passenden Promis gefunden werden – der offizielle Aufruf lässt aufhorchen.

„Love Island VIP“ legt nach

Aber wer hat alles Chancen darauf, in der RTL2-Show die große Liebe zu finden? „Spitzensportler, Musiker, Schauspieler oder gefeierten Social-Media-Stars„, heißt es in der offiziellen Meldung – der Pool ist also groß. Wer nicht angefragt wird, und trotzdem gerne beim Flirtereien im Paradies dabei wäre, muss sich aber keine Sorgen machen.

Denn interessierte Promis können sich einfach bei RTL2 bewerben – via TikTok, Instagram, oder ganz klassisch auf rtlzwei.de. Das Manko: Bisher steht weder fest, wann gedreht wird, noch wo. Demnach gibt es auch noch keinen Ausstrahlungstermin. Ob es aber im Herbst schon so weit ist?

„Love Island VIP“: Wer sind die neuen VIP-Singles?

Schließlich wurde die erste Staffel „Love Island VIP“ ab Oktober 2024 gezeigt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sicher ist: Flirtwillige VIP-Singles gibt es gerade wie Sand am Meer. Schließlich scheinen im Moment einige Beziehungen zu scheitern, wie zum Beispiel kürzlich zwischen Serkan (31) und Samira Yavuz (31). Es bleibt nur zu hoffen, dass es diesmal auch für nach der Show reicht.

Mehr News:

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) verließen die Liebes-Villa damals als Sieges- und Liebes-Paar – gingen jedoch flott wieder getrennte Wege. Im „inTouch“-Interview verriet Chiara damals, dass Patricks Interesse nach „Love Island VIP“ wohl schnell verflogen war. Zumindest teilten sich die beiden die Gewinnsumme von 50.000 Euro.