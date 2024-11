Lorik Bunjaku privat: Denise Hersing beendete die Beziehung vor der Kamera!

Wer einmal im Reality-TV unterkommt, wird die deutschen Fernsehsender für gewöhnlich nicht so schnell wieder los. Vom „Bachelor“ über „Are you the one?“ zu „Prominent Getrennt“ – etwa so sieht ein klassischer Lebenslauf im Reality-TV aus. Auch Lorik Bunjaku ist aus diversen Datingformaten bekannt, in denen er nach der großen Liebe suchte. Dabei scheint er erfolgreich gewesen zu sein, wie der Einzug von Lorik Bunjaku und Denise Hersing ins „Sommerhaus der Stars“ vermuten lässt. Doch was passierte privat wirklich im Liebesleben von Lorik Bunjaku?

Wer sich als Paar dem „Sommerhaus der Stars“ stellt, muss sich bei seiner Beziehung sehr sicher sein. Das war bei Lorik Bunjaku und Denise Hersing nicht immer der Fall – vor laufenden Kameras kam es bei den beiden zur Trennung. Was dahinter steckt, verraten wir dir.

DARUM klappte es zwischen Lorik und Denise im TV nicht

Zu Beginn seiner TV-Karriere sah es für Lorik Bunjaku so aus, als wäre er in einer Pechsträhne gefangen. Denn zwischen ihm und den Frauen wollte es einfach nicht klappen! Im Jahr 2021 trat Lorik Bunjaku im Kampf um das Herz von Maxime Herbord bei der „Bachelorette“ an, doch es funkte nicht – schon in der vierten Folge musste Lorik die Show verlassen. Kurze Zeit später folgte eine weitere Teilnahme bei RTL – doch auch bei „Bachelor in Paradise“ hatte Lorik Bunjaku kein Glück. Schon damals lernte er seine spätere Freundin Denise Hersing kennen, viel passierte zwischen den beiden im Paradies aber nicht. Denn nachdem Denise dem Paradies abdankte, verließ Lorik die Show freiwillig.

+++ Jil Rock privat: Über One-Night-Stand ins „Sommerhaus der Stars“? SO lernte sie Oliver Sanne kennen +++

Im Jahr 2022 trafen sich Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei „Ex On The Beach“ wieder, danach wurden sie ein Paar und führten erstmal eine Fernbeziehung. Ein Jahr später wollte Denise Hersing die Beziehung zu ihrem Freund Lorik auf die Probe stellen – und zwar mit einer Teilnahme bei „Temptation Island VIP“. Am Ende gingen Denise Hersing und Lorik Bunjaku getrennt aus dem Format, der Beziehungstest hatte fehlgeschlagen. Doch was war passiert? In der Wiedersehensshow gaben Lorik Bunjaku und Denise bekannt, es trotz der Vorfälle privat nochmal miteinander versuchen zu wollen. Die Beziehung dauerte ein Jahr, bevor Lorik und Denise ins „Sommerhaus der Stars“ einzogen, wo sie auf Emma und Umut von „Temptation Island VIP“ trafen. Vor allem zwischen Denise und Verführerin Emma hatte es auf der Insel gekracht. Für Lorik und Denise handelt es sich bei den Konkurrenten um „schlechte Menschen“, wie sie im TV äußerten. Ob sie sich als Paar gegen die Konkurrenz behaupten können?

Lorik Bunjaku privat: SO sah sein Leben vor dem Reality-TV aus

Privat war Lorik Bunjaku lange Zeit als Fußballspieler tätig. Foto: imago/Eibner

Bevor Lorik Bunjaku ins Reality-TV ging, war er privat als Fußballspieler in der Innenverteidigung tätig. Für eine Profikarriere reichte es aber nicht. In seiner Jugend spielte Lorik Bunjaku beim SV Waldhof Mannheim, verließ den Verein 2013 und wechselte über die Jahre in diverse andere Vereine, bis er zuletzt beim FC Speyer spielte. Seit Juli 2023 ist Lorik Bunjaku vereinslos. Viel ist über das private Leben von Lorik Bunjaku außerhalb vom Reality-TV nicht bekannt. Selbst seinen Instagram-Account hält Lorik Bunjaku privat. Einige Details sind dennoch bekannt.

Lorik Bunjaku wurde am 5. August 1996 in Kosovo in Pristina geboren und kam privat mit seinen Eltern nach Deutschland. In Sachen Liebe gelten seine Eltern dem ehemaligen Fußballspieler als absolutes Vorbild – denn sie sind schon über 30 Jahre verheiratet. Auf Instagram nimmt der 28-jährige seine Follower mit durch den Alltag und spricht auch mal über etwas anderes, als seine Beziehung. Zum Beispiel gab Lorik Bunjaku bekannt, dass er privat an der Krankheit „Vitiligo“ leide, als Fans komische weiße Flecken auf seiner Haut entdeckten. Dabei handelt es sich um eine Pigmentstörung, weder ansteckend noch schmerzhaft für den Fußballspieler.

+++ Theresia Fischer privat: Für die Liebe legte sie sich gleich zwei Mal unters Messer +++

Lorik Bunjaku privat: DESHALB machte Denise mit ihm Schluss!

Die privaten Unternehmungen von Lorik Bunjaku waren der Grund dafür, dass Denise Hersing ihn vor laufenden Kameras abservierte. Bei „Temptation Island VIP“ kamen die wahren Eigenschaften von Lorik ans Licht. In der Männer-Villa tanzte Lorik wild mit den Verführerinnen, was für Denise Hersing überhaupt nicht klar ging. Andersherum sah das zwar nicht anders aus, doch sogar Moderatorin Lola Weippert schlug sich auf die Seite von Denise. Denn er gab zu: Während seiner Fernbeziehung zu Denise Hersing ging Lorik Bunjaku privat heimlich feiern, erzählte seiner Freundin aber, er würde schlafen. Kein Wunder, dass niemand Verständnis für Loriks Seite zeigte.

Beim finalen Lagerfeuer gestand sich Denise Hersing ein, sich zu sehr für Lorik verbogen zu haben. Mit den Worten „Ich bin Single. Das bringt doch nichts“ beendete Denise Hersing die Beziehung zu Lorik Bunjaku. Bei der Wiedersehensshow gaben sie dann bekannt, es nochmal miteinander probieren zu wollen – und zwar erfolgreich. Lorik Bunjaku und Denise Hersing leben privat zusammen in einer Wohnung und haben einen gemeinsamen Zwergspitz namens „Rex“.

Womit sich Lorik Bunjaku privat bei Denise Hersing ins Aus schoss, weißt du jetzt. Doch wie sieht es privat bei „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Denise Hersing aus? Das verraten wir dir hier.