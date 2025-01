RTL-Star Lola Weippert teilt halbnacktes Foto – Fans stockt der Atem

RTL-Star Lola Weippert (28) hat sich in den vergangenen Jahren zu einer gefragten und beliebten TV-Moderatorin entwickelt. Besonders durch ihre Moderationen bei der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ sowie den Dating-Formaten „Prince Charming“ und „Princess Charming“ hat sie sich in der Branche und bei vielen Menschen einen Namen gemacht. Aber auch an der Tanzshow „Let’s Dance“ führte kein Weg für die 28-Jährige vorbei.

So faszinierte sie dort 2021 viele Zuschauer und fegte mit dem Profitänzer Christian Polanc (46) über das Parkett. Kein Wunder also: Ihre Fananzahl stieg kontinuierlich an. Dies zeigt sich an ihrem Instagram Profil, welches über 749.000 Follower zählt. Hier zeigt sie ganz unterschiedliche Seiten von sich und gibt ihren Fans nahe und authentische Einblicke in ihr Leben. Aktuell sorgt Lola Weippert dabei besonders für Furore: Mit einem Selfie, viel nackter Haut und einem seltenen Einblick bringt sie ihre Fans zum Ausflippen.

RTL-Star Lola Weippert überzeugt ihre Fans durch Natürlichkeit

Am Samstag (18. Januar 2025) veröffentlichte sie drei Selfies, die sie dezent geschminkt und mit nach hinten gekämmten Haaren zeigen. Lola lässt dabei tief blicken und zeigt sich oben unverhüllt.

Scherzhaft beschreibt sie die Selfies mit den Zeilen: „Wieso sehe ich immer aus wie ein Fisch, wenn ich ein Selfie machen will?! Egal, bin zurück in Berlin, habe den ganzen Tag gefühlt hunderte Klamotten anprobiert, da kommt was Großes auf uns zu. Und jetzt genieße ich meine Woche in Berlin, bevor ich auf meine erste Produktionsreise gehe.“

Anscheinend plant sie ihre Anhänger mit einem Projekt in nächster Zeit zu überraschen. Alles in allem zeigen sich ihre Follower fasziniert von den pikanten Schnappschüssen. Dies verdeutlicht sich an einer Welle von Kommentaren. Nur ihren Vergleich mit einem Fisch kann keiner der Fans nachempfinden. So schreibt eine Userin: „Nein! Du bist wunderschön.“ Ein weiterer Follower stimmt ihr zu: „Was für ein Quatsch! Du schaust toll aus. Liebe deine Natürlichkeit.“

Lola Weippert plant spannendes neues Projekt

Und auch die jüngeren Nutzer scheint der Beitrag zu faszinieren. Ein männlicher Follower bringt scherzhaft zum Ausdruck, dass sie ein „schöner Fisch“ sei. Andere gehen sogar einen Schritt weiter und betiteln die Moderatorin als „absolute Traumfrau.“

Schlussendlich wird Lola bemerken: Ihre natürlichen und freizügigen Fotos kommen bei ihren Followern ausgesprochen gut an. Somit besteht kein Grund darauf in kommender Zeit zu verzichten. Außerdem plant sie ja noch eine Überraschung. Es bleibt spannend, welchem Projekt sie sich bald widmen wird.