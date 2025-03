„Let’s Dance“-Anhänger außer sich: „Das könnt ihr nicht machen“

Das war mal wieder eine ganz knappe Kiste bei „Let’s Dance“: Nachdem sich schon in den vergangenen Folgen herausgestellt hatte, dass das Singen Schlagerstar Ben Zucker deutlich weniger Probleme bereitet, als das Tanzen, wurde es auch am Freitagabend (21. März 2025) wieder eng. Zu eng. Der 41-Jährige bekam am Ende zu wenig Punkte und Stimmen, musste die RTL-Tanzshow leider verlassen.

Doch nicht nur für Ben wurde es knapp. Auch Selfiesandra musste zittern. Lediglich 24 Punkte erhielten sie und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke von der „Let’s Dance“-Jury. Und damit genauso viele wie Ben Zucker und Malika Dzumaev. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen also, dass besonders den Fans der Influencerin einiges abverlangte.

„Let’s Dance“-Fans in Sorge: „Hatte so Angst um Sandra“

„Hatte so Angst um Sandra, macht das nie wieder“, heißt es beispielsweise von einem Zuschauer der RTL-Tanzshow. Ein anderer schreibt: „Boah mein Puls, buuuuh! Das könnt ihr nicht machen um diese Uhrzeit.“ Ein Dritter ergänzt: „Kurz gestorben für Sandra.“ Und ein Vierter schreibt erleichtert: „Ohhh, ich hätte gedacht, dass Sandra safe raus ist.“

Des einen Erleichterung jedoch war automatisch auch des anderen bittere Erkenntnis. Und so darf sich Schlager-Barde Ben Zucker trotz Ausscheidens über viel Zuspruch freuen. „So schade. Ben kann dennoch stolz auf sich sein – er hat sich toll entwickelt. Jetzt freue ich mich erst mal auf sein nächstes Konzert, denn singen kann er definitiv besser“, schreibt eine Anhängerin bei Instagram.

Und eine weitere ergänzt: „Ja okay, er war eher ein Tanz-‚Bär‘, aber immer gut drauf, witzig und so sympathisch! Ist zwar fair gegenüber anderen, aber ich hätte gerne noch mehr Zucker gesehen. Und eine Steigerung zur ersten Show war deutlich sichtbar!“

Na, dann sind wir mal gespannt, wen es in der kommenden Woche trifft. Und ob es wieder ähnlich dramatisch wird.