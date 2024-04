„Let’s Dance“: Tanzverletzung bei ZDF-Star – so hart ist das Training

Nach der Osterpause wird dem Tanzparkett in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ wieder ordentlich eingeheizt. In der fünften Live-Show durften sich die Profitänzer samt ihrer Kandidaten wieder warm tanzen. Doch das Training bringt nach der Auszeit so einige Tücken mit sich – vor allem bei DIESEM ZDF-Star!

„Let’s Dance“: Neue Paare sorgen für Abwechslung

Noch neun Paare kämpfen in der 17. Staffel des RTL-Formats „Let’s Dance“ um die Krone. Dabei werden für die kommende sechste Live-Show die Karten nochmal neu durchgemischt. Denn es heißt: Partnertausch! Dafür wurden unter anderem Ekaterina Leonova und „Bergdoktor“-Star Mark Keller für die sogenannte Switch-Woche zusammengetan.

In der letzten Ausgabe konnte der Schauspieler noch mit Tanzkollegin Kathrin Menzinger bei einem Slowfox überzeugen: 23 Punkte gab es von der Jury. Damit hat der Schauspieler seinen bisherigen Bestwert von 19 Punkten deutlich übertroffen. Ob es mit der neuen Partnerin an seiner Seite genauso gut läuft?

ZDF-Star: So fertig macht ihn „Let’s Dance“-Teilnahme

Harte Trainingseinheiten scheinen für die Fortsetzung von Mark Kellers vergangener Leistung schonmal auf dem Plan zu stehen. Seine neue Profitänzerin Ekat bringt den ZDF-Star ganz schön ins Schwitzen – und das kann auch mal schmerzhaft enden!

+++„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi gibt auf: „Gute Nacht, Freunde, wir sehen uns nächstes Jahr“+++

Wie die „Let’s Dance“-Tänzerin jetzt verriet, ergeht es vor allem den Füßen beim Tanzen schlecht: „Wieviele Pflaster haben wir?“, fragt sie dabei den „Bergdoktor“-Star. „Tausende“, antwortet der Schauspieler und zeigt auf Instagram seine mit Pflastern versehenen Gliedmaße. Ekat nimmt das Training besonders ernst und schlägt unter dem liebevollen Spitznamen „die Generalin“ auch mal den ein oder anderen härteren Ton an.

Die kurze Tanzpause wurde auch nur genutzt, um Fans einen Einblick in das harte Training zu geben. Kurz darauf muss Mark Keller schon wieder ranklotzen: „Okay, zieh‘ deine Schuhe an, wir machen weiter“, befiehlt die strenge Tänzerin ihrem Schüler, der mit schmerzverzerrtem Gesicht von Dannen humpelt. „So hart ist das Training“, resümiert Ekat lachend.