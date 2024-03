„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella verzweifelt: „Ich schaff das nicht“

Seit dem 23. Februar sind RTL-Zuschauer wieder voll und ganz im „Let´s Dance“-Fieber. Leidenschaftliche Tänze, Einblicke in den Probenprozess und knallharte Bewertungen der Jury halten Fans der Primetime-Show in Atem.

Auch Food-Blogger Stefano Zarrella möchte mit seiner Teilnahme an „Let´s Dance“ nun endgültig aus dem Schatten seines berühmten Bruders Giovanni Zarrella heraustreten. Doch plötzlich hat der 33-Jährige mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Stefano Zarrella braucht Unterstützung

Die Teilnahme an der RTL-Show „Let´s Dance“ bringt einige Herausforderungen mit sich. Auch Kandidat Stefano Zarrella scheint während der ersten Trainingswochen an seine Grenzen zu kommen. Auf seinem Instagram-Profil, dem 1.8 Millionen Menschen folgen, lässt der Food-Blogger seine Trainingswoche Revue passieren.

Doch trotz des anstrengenden Probenprozesses sieht man Zarrella in dem Videoausschnitt gemeinsam mit Tanzpartnerin Mariia Maksina herumalbern. Auch der Glückskeks, der mit dem bestellten Mittagessen mitgeliefert wurde, verspricht Großes. Auf dem Zettel des kleinen Kekses steht nämlich geschrieben: „Es wartet eine freudige Überraschung auf Sie.“ Damit soll das Gebäckstück tatsächlich rechtbehalten.

Überraschender Besuch zur richtigen Zeit

Gerade als Stefano Zarrella wieder von seinen Selbstzweifeln geplagt wird, platzt nämlich sein berühmter Bruder Giovanni in den Proberaum herein. Der Food-Blogger berichtet seinem Bruder frustriert: „Es läuft gerade nicht so gut.“ Doch Giovanni, der selbst bereits an „Let´s Dance“ teilnahm, ist sofort mit Rat und Tat zur Stelle.

Der Musiker findet aufbauende Worte: „Die ersten ein bis zwei Tage sind die schlimmsten, weil du das Gefühl hast, dass es diesmal nicht reichen wird.“ Stefano äußert Bedenken: „Ich schaff das nicht.“ Giovanni kann seinen Bruder jedoch aufmuntern und bestärkt ihn mit den Worten: „Das sieht schon super aus.“

Dem „Let´s Dance“-Star scheint der Besuch seines großen Bruders viel bedeutet zu haben. Das Instagram-Video kommentiert Stefano Zarrella mit den Worten: „Die zweite Woche war sehr herausfordernd für mich, aber auch sehr schön, da mein Bruder sich extra die Zeit an seinem Geburtstag genommen hat um mich zu besuchen.“ So sieht wohl wahre Geschwisterliebe aus.

Zuspruch vonseiten der Fans

Auch die Fans von Stefano Zarrella fiebern jede Woche mit dem „Let´s Dance“-Star mit. Unter dem Instagram-Beitrag des Influencers finden sich reihenweise aufbauende Kommentare wieder. Ein Follower von Zarrella kommentiert den Wochenrückblick mit den Worten: „Egal wie weit du kommst, du hast die Herausforderung angenommen und ziehst es durch, egal wie hart es ist! Und ihr Beiden macht das toll“ und ein weiterer Fan schreibt: „Man kriegt alles hin, wenn man es auch von Herzen möchte und ich weiß du rockst das Ding.“ Auf die bedingungslose Unterstützung seiner Fans kann sich der Food-Blogger auf jeden Fall verlassen.

Wie sich Stefano Zarrella auf dem Tanzparkett schlägt, können Fans immer freitags um 20:15 Uhr bei „Let´s Dance“ mitverfolgen.