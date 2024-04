„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi kritisiert Profitänzerin heftig – „Störfaktor“

Die RTL-Show „Let’s Dance“ begeistert seit 2006 Millionen von TV-Zuschauern. Zahlreiche Promis haben sich seitdem aufs Parkett gewagt. Auch an diesem Freitag (19. April) begrüßen die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich zwischen Disco-Fox-Marathon und Doppel-Eliminierung die acht verbliebenen Tanzpaare. Doch der strengste Juror der Sendung teilt mal wieder fleißig aus.

„Let’s Dance“: So fies urteilt Kritiker Joachim Llambi

Mit den gewohnten Partnern zeigen Promis und Profitänzer, wie viel Hüftschwung sie drauf haben. In Show 7 startet Autor und Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt in den Abend. Die beiden präsentieren einen langsamen Walzer zur ruhigen Interpretation von „Can’t Stop The Feeling.“

Doch nach der Tanzeinlage hagelt es scharfe Kritik vom wohl strengsten Juror – Joachim Llambi teilt ganz schön aus. Doch das nicht etwa gegen Anfänger Biyon, sondern gegen die Profitänzerin! Während des Standardtanzes macht sie laut Llambi schwerwiegende technische Fehler. Der Walzer wird nämlich eigentlich im 3/4-Takt in geschlossener Haltung mit schnellen Drehungen und einem festen Schrittmuster getanzt. Doch Expertin Marta Arndt scheint dieser Vorgehensweise nicht gefolgt zu sein. „Let’s Dance“-Star Llambi fällt daher das harte Urteil: „Martha wirkt wie ein Störfaktor!“

„Let’s Dance“-Partner verteidigt Profitänzerin

Nach den harten Worten Llambis buht das Publikum das Urteil des Juror heftig aus. Der „Let’s Dance“-Schiedsrichter quittiert dies mit folgenden Worten: „Wenn sie jetzt buhen, haben Sie so viel Ahnung wie Herr Hartwich.“ Der Moderator erwidert daraufhin empört: „Herr Llambi, ich habe Sie eben noch verteidigt!“

Da helfen wohl nur noch schlichtende Worte der anderen Jury-Mitglieder. Motsi Mabuse hat immerhin mildernde Worte zu verlieren: „Alles wird gut, wenn Mama Motsi kommt.“ Auch Jorge Gonzales fand den Tanz gar nicht schlecht, sehr emotional und merkte sogar eine Verbesserung zum Quickstep an, der in der letzten Woche (12. April) aufs Parkett gelegt wurde.

Zum Schluss stellt Autor Biyon Kattilathu sofort klar: „Martha ist für mich absolut kein Störfaktor.“

Auf insgesamt 18 Punkte kommen Entertainer Biyon Kattilathu und Profitänzerin Marta Arndt. Damit erzielen die beiden das gleiche Ergebnis wie letzte Woche. Von Joachim Llambi regnen es maue vier Punkte, was erneut zu Buh-Rufen aus dem Publikum führt. Es bleibt spannend, wie sich das Tanzpaar weiterhin bei „Let’s Dance“ schlagen wird.