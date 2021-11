„Let's Dance”-Star Victoria Swarovski: Diesen ZDF-Studiokandidat würde sie glatt heiraten – „Nicht das schlechteste Geschäft”

Was war da denn los? Mitten in der Aufzeichnung der ZDF-Quizshow „Da kommst du nie drauf” machte „Let's Dance”-Moderatorin Victoria Swarovski einem Studiokandidaten einen indirekten Heiratsantrag.

Ihr „Let's Dance”-Kollege Joachim Llambi, der im gegnerischen Team saß, wurde sofort hellhörig und reagierte mit einer spitzen Bemerkung.

„Let's Dance”-Star Victoria Swarovski muss Tätigkeit von Studiokandidat erraten

Schließlich heiratete der „Let's Dance”-Star im Mai 2017 bereits den Unternehmer Werner Mürz. Doch der Österreicher wird es seiner Frau sicherlich nicht übel genommen haben, als er erfuhr, wieso Victoria Swarovski plötzlich so emotional wurde.

Victoria Swarovski ist seit Mai 2017 mit dem Unternehmer Werner Mürz verheiratet. Foto: IMAGO / Zeppo

Denn es war Victorias Aufgabe, gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen Tahnee und Anneke Kim Sarnau herauszufinden, welch ehrenamtliche Tätigkeit der Studiokandidat Steven Kutzbach seit 15 Jahren ausübte.

Die richtige der drei Antwortmöglichkeiten lautete „Taucht in Seen und Flüssen nach verschwundenen Eheringen”. Da kamen Erinnerungen in Victoria hoch: „Ein guter Freund von mir hat seinen Ehering mal tatsächlich verloren und das ist ja ein schlechtes Omen.”

„Let's Dance”-Juror Joachim Llambi reagiert sofort – und hat nur die Dollarzeichen im Auge

Allein bei der Vorstellung, dass ihr einmal dasselbe Schicksal blühen könnte, wirkte Victoria Swarovski völlig aufgewühlt. „Ich sag' dir ganz ehrlich, wenn ich mal meinen Ehering verlieren würde und du würdest mit dem auftauchen, ich glaube, ich würde vor Freude...”

Sie waren dabei: Tahnee, Anneke Kim Sarnau, Victoria Swarovski, Johannes B. Kerner, Joachim Llambi, Oliver Wnuk und Jörg Pilawa (v.l.n.r.). Foto: ZDF/Sascha Baumann

Weiter kam die 28-Jährige nicht, denn Gegenspieler Jörg Pilawa beendete ihren Satz mit den Worten „ihn heiraten”. Victoria bejahte laut und begann zu kichern.

Diese Steilvorlage ließ sich ihr „Let's Dance”-Kollege Joachim Llambi nicht nehmen und fügte schnell hinzu: „Das wäre nicht das schlechteste Geschäft bei Frau Swarovski.” Nun konnten sich auch die anderen Herren in der Runde ein Lachen nicht mehr verkneifen.

----------------------------------------

Mehr zu „Let's Dance”:

„Let's Dance“-Star Joachim Llambi: „Bin mehr Deutscher als Spanier“ – DARUM hat er trotzdem keinen deutschen Pass

„Let's Dance“: Ex-Kandidatin gibt private Einblicke – „Begegnen sich auf Augenhöhe“

„Let's Dance“-Star Victoria Swarovski lässt tief blicken – „Mega sexy“

----------------------------------------

Ganz Unrecht hatte Llambi allerdings nicht. Schließlich ist Victoria die Tochter von Paul Swarovski, einem der bis 2011 fünf mächtigsten Manager des Schmuck-Konzerns. Damit gehört Victoria zu einer der reichsten Familien Österreichs.

Das familieneigene Unternehmen Swarovski gilt bis heute als unumstrittener Weltmarktführer für geschliffenes Kristallglas. Das Vermögen der Familie, die rund 200 Mitglieder zählt, wird aktuell auf etwa 4,2 Milliarden Euro geschätzt, wie das „Vermögen Magazin” berichtete.

Seit einiger Zeit spekulieren die Fans immer wieder, ob Victoria Swarovski schwanger sein könnte. Nun spricht die RTL-Moderatorin Klartext >>>