„Let’s Dance“: Plötzlich greift RTL ein – „Dulden keine Beleidigungen“

Bereits seit sechs Jahren ist sie das strahlende Gesicht von „Let’s Dance„: Victoria Swarovski. Mit stets auffällig schönen Looks steht die immer sympathische Moderatorin den Tänzern und Stars zur Seite. Doch nun geriet die 30-Jährige ins Visier der Kritik…

„Let’s Dance“: Sie kassiert einen Shitstorm

Nachdem RTL ein Bild des TV-Stars einem royalblauen Abendkleid auf Instagram teilte, entbrannte eine hitzige Debatte unter den Fans. Einige Anhänger der Show zeigten sich enttäuscht vom Design des Kleides und äußerten sich negativ über den gewagten Schnitt. „Mit einem höheren Oberteil hätte ich das Kleid toll gefunden. Schade“, kommentierte ein Nutzer.

Ein anderer urteilte scharf: „Schlimmer geht’s bald nicht mehr. Wer lässt sich so ein Kleid einfallen? Warum geht sie nicht gleich oben ohne?“ Dabei richtete sich die „Kritik“ nicht nur gegen das Kleid, sondern nahm auch persönliche Züge an. Einige Kommentare deuteten an, Victoria Swarovski leide an Magersucht – eine Unterstellung, die deutlich zu weit ging.

Angesichts der heftigen Kommentare sah sich RTL gezwungen, einzuschreiten. Der Sender appellierte an die Community, Respekt zu wahren und stellte klar: Bodyshaming und Beleidigungen haben keinen Platz auf ihrer Plattform. „Wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir hier kein Bodyshaming und auch keine Beleidigungen dulden“, so die Botschaft unter dem umstrittenen Post.