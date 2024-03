„Let’s Dance“: Nach Bräunungs-Desaster! DAS sind die heftigsten TV-Pannen

RTL läutet seit dem 1. März die neue Saison von „Let’s Dance“ ein. Die Show, die seit 17 Staffeln die Zuschauenden mit atemberaubenden Tänzen und glamourösen Outfits begeistert, hat neben den Sternstunden des Tanzes auch ihre Pannenmomente – und diese sind ebenso legendär wie die Tanzschritte selbst.

DAS geschah live bei „Let’s Dance“

1. Bräunungs-Eklat: Sophia Thiel sorgte in der dritten Show der aktuellen Staffel für Aufsehen – nicht mit ihren Tanzkünsten, sondern mit ihren auffällig dunklen Händen. „Ich mache vor jeder Show eine Selbstbräuner-Routine. Das Blöde ist, wenn irgendwo trockene Hautstellen sind, dann rastet der Selbstbräuner ein wenig aus“, erklärte sie RTL. Eine Lektion, die sie für die Zukunft sicherlich im Hinterkopf behalten wird.

+++ „Let’s Dance“: Absage in letzter Sekunde – nun ist es offiziell +++

2. Kleider-Malheur: Evelyn Burdecki, die quirlige Ex-Dschungelkönigin, erlebte einen sichtbaren Rückschlag, als ihr Kleid während eines Cha-Cha-Cha in der zwölften Staffel riss. Statt sich davon unterkriegen zu lassen, lachte sie es weg und tanzte weiter. „Mir ist gerade mein Kleid zerrissen. Ich bin mit den Schuhen ins Kleid rein“, so Evelyn in der Liveshow.

„Let’s Dance“: Bei IHNEN wird es brenzlig

3. Feuer-Alarm: Die elfte Staffel von „Let’s Dance“ startete „heiß“, als eine Deko-Kerze auf der Bühne in Flammen aufging. Ein unerwarteter Gast in Form eines Feuerwehrmanns stürmte die Bühne, während Julia Dietze und Massimo Sinato unbeeindruckt ihre Salsa fortsetzten – und dafür gute Jury-Punkte ernteten.

4. Schuh-Dilemma: Carmen Geiss musste in Staffel sieben eine schnelle Entscheidung treffen, als der Schnürsenkel ihres Schuhs nachgab. Mitten auf dem Tanzparkett wählte sie, barfuß weiter zu tanzen. Eine Wahl, die von ihren Teamkollegen gelobt wurde und ihrer Performance keinen Abbruch tat. Vor der Jury betonte sie: „Christian sagt immer: nicht aufgeben! Und mit einem Schuh wäre es scheiße gewesen.“

5. Voting-Verwirrung: Abermals in der zwölften Staffel kam es zu einer technische Panne beim Voting, die die Gemüter der Fans erhitzte. Dabei sollen Anrufer, die für Benjamin Piwko gestimmt haben, als Antwort eine SMS mit dem Hinweis „Danke, dass du für uns abgestimmt hast“ von Pascal Hens erhalten haben. RTL entschuldigte sich für den Fehler und versicherte, dass alle Stimmen korrekt gezählt wurden.