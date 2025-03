„Let’s Dance“ verkündet es: Kandidatin kehrt in Show zurück

Die aktuelle „Let’s Dance“-Staffel ist alles andere als ein Zuckerschlecken für die Promis! Krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle häufen sich. Und das, obwohl die Tanzfläche eigentlich mit Energie und Performances erobert werden sollte. Doch die größte Überraschung kam am Freitag (14. März): Auch Paola Maria musste aussetzen. RTL verkündete plötzlich, dass die Influencerin aus gesundheitlichen Gründen nicht bei Show 3 mitmachen könne.

Ein Schock für die Fans, die sich gefragt haben: Was ist da los? Nach einem emotionalen Video, in dem Paola offen über ihre Essstörung sprach, war die Sorge groß, dass die Strapazen des intensiven Trainings ihren Tribut gefordert haben. Doch weit gefehlt!

Pünktlich zur kommenden Live-Show am Freitag (21. März) gibt es die große Erleichterung.

„Let’s Dance“ gibt Entwarnung

Nach dem zwischenzeitlichen Ausfall von Kandidatin Paola Maria bei „Let’s Dance“ steht fest: Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn nur wenige Tagem, nachdem sie wegen einer Erkältung passen musste, gibt es bereits die freudige Nachricht: Paola und ihr Tanzpartner Massimo Sinató haben das Training wieder aufgenommen!

„Good News“ verkündete der offizielle Instagram-Kanal von „Let’s Dance“ – alle Fans atmen auf. Paola bestätigte ihr Comeback dann auch noch mal auf ihrem eigenen Instagram-Account und stellt klar: „Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich komme zurück!“

„Let’s Dance“: Paola Maria kehrt zurück

Am kommenden Freitag (21. März) wird die 31-Jährige also wieder auf der Tanzfläche stehen – motiviert und voller Energie! Ob die kurze Zwangspause Spuren hinterlassen hat oder Paola nun mit neuer Kraft in die nächste Runde tanzt, bleibt spannend. Doch eines ist sicher: Die Influencerin hat nicht vor, sich so leicht aus der Show werfen zu lassen!

Das nächste Duell in der Tanzarena wird zeigen, ob die Krankheit sie ausgebremst hat oder ob Paola die Konkurrenz hinter sich lässt!

Auch andere Promis mussten bereits in dieser Staffel gesundheitsbedingt die Segel streichen, darunter Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann, die gleich zu Beginn die Show verpassten. Doch Paola hat noch nicht vor, ihre Tanzkarriere bei „Let’s Dance“ vorzeitig zu beenden – und wir sind sicher, sie wird alles daran setzen, wieder voll durchzustarten!