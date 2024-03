„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski zieht Schlussstrich – „Bye bye”

2018 übernahm sie an der Seite von Daniel Hartwich die Moderatorin von „Let’s Dance“ und ist seitdem kaum mehr aus der Show wegzudenken: Die Rede ist von Victoria Swarovski. In der vergangenen Sendung verblüffte sie die Zuschauer mit einem ganz neuen Look – doch damit ist jetzt Schluss!

Nanu, was ist denn mit Victoria Swarovskis Haaren passiert? Eigentlich kennen die „Let’s Dance“-Zuschauer ihre „Vici“ mit blonder Mähne. Doch in der Show am Freitag (8. März) sah die Moderatorin plötzlich ganz anders aus. Da wurde die Tanzleistung der Paare fast zur Nebensache!

„Let’s Dance“-Star zeigt sich mit anderer Haarfarbe

Auch 2024 flimmert eine neue „Let’s Dance“ Staffel mit Victoria Swarovski und Daniel Hartwich als Moderatoren-Duo über die RTL-Bildschirme. Nach so vielen Jahren mit den beiden TV-Gesichtern könnte fast so etwas wie Gewohnheit auftreten – doch da haben die Zuschauer die Rechnung ohne Swarovski gemacht!

Die eigentliche Blondine präsentierte sich plötzlich mit veränderter Haarfarbe – und zeigte sich in der Show (Motto des Abends: 90er Jahre) als Brünette! Der Look kam bei den Zuschauern allerdings alles andere als gut an (wir berichteten).

Victoria Swarovski macht Schluss

Und auch die 30-Jährige findet sich mit blonden Haaren offenbar schöner – denn nach nur einer Sendung ist Schluss mit der dunklen Haarfarbe. Das gab sie auf ihrem Instagram-Account bekannt.

„Bye bye dunkle Haare – hat Spaß gemacht für unsere 90er Nacht, aber ich werde immer ein Blondie bleiben“, verspricht sie ihren rund 545.000 Instagram-Abonnenten. Und ihre Fans sind ziemlich erleichtert, wie aus der Kommentarspalte herauszulesen ist.

Die Meinung ihrer Fans ist eindeutig

„Liebe Victoria, nicht böse sein, nur das sah nicht gut aus, und hat dich zehn Jahre älter gemacht“, „Das war kein Spaß, es war einfach nur grauenvoll!“ und „Ja, bitte bleib bei deiner normalen Frisur, bist echt hübsch, aber hat dich irgendwie entstellt“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Na, jetzt können die Fans ja aufatmen – und die Moderatorin in der nächsten „Let’s Dance“-Ausgabe dann ganz bestimmt wieder mit blonder Mähne bewundern. Ob es sich bei der brünetten Haarpracht um eine Färbung, Tönung oder Perücke handelte, hat Swarovski übrigens nicht kommentiert.