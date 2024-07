Lena Meyer-Landrut: Nach Konzertabsage – „Es ist wirklich schockierend“

Es waren traurige Worte, die Popstar Lena Meyer-Landrut am Wochenende über Instagram an ihre Fans richtete. „Ich musste leider gestern mein Konzert in München kurzfristig absagen. Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden“, hieß es von der 33-Jährigen.

Lena Meyer-Landrut weiter: „Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat nein gesagt. (…) Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können.“

Lena Meyer-Landrut muss Konzerte absagen

Das jedoch sollte leider auch nicht klappen. „Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren“, hieß es bei Instagram. Und Lena wird zitiert: „Ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht schreiben, aber ich kann es nicht ändern: Ich werde das Konzert heute in Wangen nicht spielen können.“

Ein herber Schlag für die Fans, die sich so sehr auf die Auftritte gefreut hatten. Doch auch Wut machte sich bei den Fans breit. „Wo bekomme ich mein Geld wieder? Extra aus Österreich angereist. Die Grand Dame der Konzertabsage“, heißt es beispielsweise auf Instagram. Oder: „Völlig klar, dass Gesundheit immer vorgeht! Dennoch geht es darum, dass der Veranstalter Kinder und deren Eltern stundenlang bei 50 Grad im Zelt warten lassen und erst eine Stunde vor offizieller Sperrstunde absagt. Kommunikation quasi nicht vorhanden und das löst nachvollziehbar massive Enttäuschung aus.“

Doch es gibt auch Anhänger, die die Sängerin in Schutz nehmen. „Es ist wirklich schockierend, was hier jetzt teilweise in den Kommentaren abgeht! Wir wissen doch alle gar nicht, was und wem genau etwas passiert ist. Es wird nicht einfach grundlos ein Auftritt so kurz davor abgesagt. Und gerade wenn es wie gesagt gesundheitliche Gründe sind, sollten wir doch alle ein bisschen mehr Verständnis an den Tag legen“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Also wenn ich manche Kommentare so lese, dann denke ich mir: ‚Mensch Leute, seid ihr denn noch alle klar im Kopf?‘ Lena hat gesundheitliche Probleme, bricht zusammen und ihr denkt nur an euer sch…. Geld und beschimpft sie noch!“

Und so bleibt nur zu hoffen, dass es Lena Meyer-Landrut schnell wieder besser gehen möge.