Lena Gercke muss ihren Urlaub unterbrechen – auf IHRE Unterstützung kann sie zählen

Seit ihrem Sieg der ersten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2006 ist sie aus der Welt des Glitzers und Glamours nicht mehr wegzudenken. Lena Gercke hat sich über die Jahre einen Namen gemacht und arbeitet erfolgreich als Moderatorin und Model.

Auch liebestechnisch kann sich die 36-Jährige nicht beschweren. Seit dem Jahr 2019 ist Lena Gercke mit dem Regisseur Dustin Schöne liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Nun musste das Model spontan einen Familienurlaub unterbrechen und abreisen.

Lena Gercke muss Prioritäten setzen

Lena Gercke ist eine wahre Power-Frau und schafft es stets Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Die Töchter der Moderatorin sind vier und fast zwei Jahre alt und dennoch ist Gercke wieder voll berufstätig. Im Interview mit dem Sender RTL berichtet das Model nun: „Ich bin sehr gut organisiert.“ Trotz ihres vollen Terminkalenders schafft es Gercke, viel Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen.

Dennoch muss der Fernsehstar immer wieder Prioritäten setzen, so auch zuletzt im Rahmen eines Familienurlaubs. Gemeinsam mit ihren Kindern verbringt Lena Gercke momentan erholsame Tage in Österreich. Doch in der Allianz Arena fand ausgerechnet in diesem Zeitraum der Pink October Brunch für den Kampf gegen Brustkrebs statt.

Diese Veranstaltung liegt Lena Gercke ganz besonders am Herzen, weshalb das Model ihren geliebten Familienurlaub unterbricht und nach München reist. Doch wie ist so eine Aktion mit kleinen Kindern möglich? Das Model erklärt: „Wir haben Omas und Opas. Mein Freund und die Kids, wir sind eigentlich im Urlaub. Ich bin für einen halben Tag nach München gefahren.”

Besonders das Thema Brustkrebsvorsorge liegt dem „GNTM“-Star am Herzen. Gercke appelliert bei der Veranstaltung: „Ich habe mich selbst mit 18 Jahren registriert bei der DKMS. Heute geht es um das Thema Brustkrebs, dafür wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen, weil es einfach eine Krebsform ist, die man relativ gut heilen kann, je früher man sie entdeckt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf dieses Thema lenken, damit wirklich jede Frau zur Vorsorge geht.” Für diesen guten Zweck hat das Model ihren Familienurlaub gerne unterbrochen.

Im Anschluss an den Brunch hat sich Lena Gercke dann direkt wieder auf den Weg nach Österreich gemacht. Nun wird das Model den Rest ihres Urlaubs genießen und den Großeltern ihrer Kinder sicher einmal mehr dankend in die Arme fallen.