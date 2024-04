Laura Müller: Neue Ankündigungen zu erotischem Video – „Kann mit Männern spielen“

Laura Müller wurde an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler zum Internet-Star. Auf Social Media teilt sie mit ihren Fans nicht nur ihren Alltag, sondern auch exklusive Inhalte auf OnlyFans. Die Online-Plattform ist dafür bekannt, nackte und sexuelle Beiträge zu veröffentlichen.

Laura Müller heizt seit einigen Tagen die Gerüchteküche mit einem Instagram-Beitrag ein. Zu sehen ist sie dort nur leicht bekleidet, zwischen zwei oberkörperfreien Männern im Bett. Dazu schrieb sie: „Jetzt darf ich es euch endlich verraten. Ich habe mich getraut – mein erster Clip kommt.“ Deutete sie etwa den Dreh eines Pornos an? Oder doch nur ein Musikvideo?

Nach dem angekündigten Videoclip teilt Laura Müller jetzt weitere heiße Details.

Laura Müller: Damit sprengte sie das Internet

Dass die Frau an Michael Wendlers Seite freizügige Inhalte auf OnlyFans postet, ist schließlich nichts neues – aber wagt sie jetzt den nächsten Schritt in die erotische Szene?

Auf Instagram teilt sie weitere intime Details mit ihren Followern: „Ich finde, dass man als moderne, emanzipierte erwachsene Frau auch mal mit fremden Männern spielen kann“, so die Wendler-Ehefrau. Dabei gibt sie die Frage direkt einmal an ihre Community weiter: „Was meint ihr?“

Ob Laura Müller sich damit für negative Reaktionen rechtfertigen möchte oder nur einen konkreteren Hinweis zur Art des Videos mitteilt? Bei ihren Followern stieß die Video-Ankündigung auf gemischte Gefühle. Während einige Fans den Clip schon sehnsüchtig erwarten, sind andere weniger begeistert: „Würde ich mir als Mann Gedanken machen, warum meine Frau so was nötig hat. Ist wohl mit dem Ehemann unzufrieden“, so ein Kommentar auf Instagram.

Fans von Laura Müller dürften nicht mehr lange auf heißen Kohlen sitzen. Das Video veröffentlicht sie bereits nächsten Donnerstag (18. April) um 18 Uhr auf ihrem OnlyFans-Account. Genießen dürfen die Inhalte alle, die bereit sind, 49,99 Euro im Monat zu bezahlen.