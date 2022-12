Kurt Krömer geht drastischen Schritt nach Show-Aus: „Dann höre ich auf“

Diese Nachricht kommt unerwartet: Nur einen Tag nachdem bekannt wird, dass Kurt Krömer die Produktion seiner rbb-Talkshow „Chez Krömer“ einstellt, folgt die nächste Hiobsbotschaft. Der Komiker hört auf.

Nur noch bis Juni können die Fans Kurt Krömer live erleben. Dann will der 48-Jährige erst einmal einen Gang zurückschalten. „Das Böse gibt’s in meinem Leben nicht mehr“, so der TV-Star.

Kurt Krömer beendet „Chez Krömer“ für immer

Die einen lieben ihn, die anderen sind genervt von ihm: Kurt Krömer spaltet das Fernsehpublikum. Der Schauspieler, der eigentlich Alexander Bojcan heißt, bezeichnet sich selbst als „Neoclown“ und meint damit eine Kombination aus Kult-Stars wie Klaus Kinski und Louis de Funès.

Seine rbb-Show „Chez Krömer (dt.: Bei Krömer)“ ist zweimal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. In dem Format lädt der Komiker entweder Freunde oder Feinde an, um sie dann in einem Studio, das an eine DDR-Amtsstube erinnert, zu verhören. In seiner allerletzten Sendung hatte er den umstrittenen Comedian Faisal Kawusi zu Gast. Im Gespräch vor laufender Kamera verhärten sich die Fronten zwischen ihnen so sehr, dass Kurt Krömer schließlich sichtlich aufgewühlt die Sendung abbricht und das Set verlässt. Noch vor der Ausstrahlung der Folge wird die Produktion des gesamten Formats für immer eingestellt.

Kurt Krömer will nach der Tour 2023 eine Pause einlegen

Einen Tag später, am 6. Dezember, gibt Kurt Krömer bekannt, dass er nicht nur mit seiner Fernsehshow aufhört, sondern auch seine Bühnenkarriere vorerst auf Eis legen wird. Bei seinem Auftritt in der Hamburger Laeiszhalle offenbart der Entertainer: „Leute, das ist jetzt, glaube ich, die 24. von 63 Shows dieser Tour. Die geht bis 3. Juni nächsten Jahres. Und dann höre ich auf.“

Nach 25 Jahren will der Berliner erst einmal seine Live-Auftritte pausieren, wie der „Spiegel“ berichtet. Eine Pause hat sich Krömer nämlich schon seit Beginn seiner Karriere nicht mehr gegönnt. Und auch über das Aus seiner beliebten rbb-Show lässt er selten persönliche Worte fallen: „Das Böse gibt’s in meinem Leben nicht mehr, denn ‚Chez Krömer‘ ist vorbei.“ Es scheint, als wäre Kurt Krömer geradezu erleichtert, dass die Sendung nach sieben Staffeln eingestellt wird.

Weitere News:

Nach seinem Auftritt am 3. Juni 2023, der ebenfalls in der Hamburger Laeiszhalle stattfinden wird, legt Kurt Krömer eine Pause ein. Wie lange diese andauern soll, verrät er jedoch nicht.