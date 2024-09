König Charles III. macht Pause: Palast verkündet seinen Ersatz

Sein Terminkalender platzt aus allen Nähten: König Charles III. kommt kaum zur Ruhe. Vom Gottesdienst zur Gartenparty und wieder zurück – der unermüdliche Monarch ist ständig unterwegs. Doch das zehrt an seinen Kräften!

So sehr, dass der Buckingham Palace nun verkündet hat, dass Prinzessin Anne den König bei seiner Reise in die Niederlande am 22. September vertreten wird. Der Grund ist klar: Der König muss sich ein wenig schonen. Doch Sorgen braucht Charles sich nicht zu machen. Mit seiner Schwester Anne sind die königlichen Pflichten bei den Windsors in besten Händen.

König Charles III. muss sich ausruhen

Prinzessin Anne wird ihren Bruder bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Operation Market Garden vertreten. Diese historische Schlacht, auch bekannt als die Schlacht von Arnheim, wird in Oosterbeek und Renkum feierlich gewürdigt. Laut „GB News“ werden Annes Ehemann, Vizeadmiral Timothy Laurence, und General Oliver Kingsbury ebenfalls an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen.

+++ König Charles III. vergibt besonderen Titel – SIE tritt in große Fußstapfen +++

Zusammen werden sie im Airborne Museum Hartenstein an Veranstaltungen teilnehmen und den Mut vergangener Generationen ehren. König Charles, der dieses Jahr gesundheitlich etwas zurückstecken muss, hat seine öffentlichen Auftritte reduziert. Während er und Königin Camilla im Oktober den weiten Weg nach Australien und Samoa antreten, wurde der Besuch in Neuseeland gestrichen. Doch auch Anne ist keine Unbekannte, wenn es um Herausforderungen geht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einem Reitunfall im Juni, der sie kurzzeitig außer Gefecht setzte, ist sie wieder voll im Einsatz. Ihre beeindruckende Bilanz von 457 Terminen im Jahr 2023 spricht für sich – fleißiger geht’s kaum! Für die Fans der Royals ist es beruhigend zu wissen, dass die königliche Familie trotz aller Widrigkeiten immer präsent ist.

Und Prinzessin Anne zeigt einmal mehr, warum sie als eine der engagiertesten Persönlichkeiten des Königshauses gilt.