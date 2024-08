König Charles III. geht auf Abstand – „Der König ist nicht erreichbar“

Drama im britischen Königshaus! „Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben.“ Ob der Prinz Harry zu hören bekommt, sobald er versucht, seinen Vater König Charles III. zu kontaktieren?

Seit der Bekanntgabe von Charles‘ Krebsdiagnose im Februar hat Harry (39) seinen Vater nicht mehr gesehen. Ein Freund verriet, dass Harry trotz seiner Bitten um Hilfe im Dunkeln tappt. Seine Anrufe bleiben unbeantwortet – eine bittere Pille für den Prinzen, der nur um den Gesundheitszustand seines Vaters besorgt ist.

König Charles und Prinz Harry: Zwischen Ihnen herrscht Funkstille

Währenddessen bereiten sich Harry und Meghan auf eine Reise nach Kolumbien vor – einem Land, das berüchtigt für seine hohe Kriminalitätsrate ist. Sowohl die britische als auch die US-Regierung haben Reisewarnungen ausgesprochen, aber das scheint das Paar nicht abzuschrecken. Harry kämpft weiterhin vor Gericht um seinen Polizeischutz, nachdem er mehrfach gegen das Innenministerium verloren hat. Seine Anrufe werden mit der kalten Antwort „Der König ist derzeit nicht erreichbar“ abgewiesen.

Kein Wunder, dass Meghan sich wünscht, Harry würde einen Gang zurückschalten. Doch sie akzeptiert seine Entscheidung, den Kampf fortzusetzen, um die Sicherheit von ihr und den Kindern Archie und Lilibet zu gewährleisten. Ein Insider – angeblich ein ehemaliger Mitarbeiter ihrer Stiftung – sagte gegenüber People: „Meghan unterstützt Harry zu 100 Prozent, aber sie wünscht sich, dass er die Klagen loslässt und glücklich im Moment lebt“. Doch Harry kann nicht loslassen, denn er sieht seine Familie in Gefahr.

König Charles und Harry: Beziehung schwer belastet

Die Kluft zwischen Harry und Charles scheint unüberwindbar. Harrys Enthüllungen in seinem Buch „Spare“ und die explosiven Rassismus-Vorwürfe im Oprah-Winfrey-Interview haben die Beziehungen weiter belastet. Laut Insidern gibt es nichts, was Harry mehr Freude bereiten würde, als die Beziehung zu seinem Vater zu kitten. Doch die Weigerung des Königs, sich in Sicherheitsangelegenheiten einzumischen, lässt diesen Wunsch in weite Ferne rücken.