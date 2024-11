König Charles III. wird 76: Ungewöhnlich! Darum hat er zwei Geburtstage

Happy Birthday, König Charles III.! Am Donnerstag (14. November) wird er stolze 76 Jahre alt. Damit tritt der Monarch in große Fußstapfen – in die seiner Mutter, Queen Elizabeth. Wie sie feiert auch er seinen Geburtstag gleich zweimal: einmal privat und einmal offiziell. Queen Elizabeth machte es vor – jedes Jahr wurde sie im April im kleinen Kreis älter, während die große Feier mit Pauken und Trompeten im Juni stattfand.

Diese Tradition führt Charles nun fort, mit der berühmten ‚Trooping the Colour‘-Parade – ein Spektakel, das seinesgleichen sucht! Die Parade, die bis ins Jahr 1748 zurückreicht, ist ein Highlight im royalen Kalender. Mehr als 1.400 Offiziere und Soldaten, 200 Pferde und über 400 Musiker nehmen daran teil. Mit 113 Kommandos werden Exerzierübungen durchgeführt, und die Öffentlichkeit kann per Losverfahren Eintrittskarten ergattern.

König Charles feiert ein königliches Spektakel

Am 15. Juni 2025 wird König Charles mit dem Household Cavalry Mounted Regiment die Mall hinunterreiten. Der jüngste Offizier des Regiments trägt seine Fahne – ein Bild für die Geschichtsbücher! Neben Charles werden Mitglieder der royalen Familie, darunter Prinz William, Prinzessin Kate und deren Kinder, im Mittelpunkt stehen. Auch Prinzessin Anne, der Herzog von Edinburgh, Edward, und seine Frau, Herzogin Sophie, werden dabei sein.

Doch heute bleibt Charles nicht untätig. Stattdessen verbringt er seinen Geburtstag mit Arbeit und öffentlichen Terminen. Er engagiert sich weiterhin für das Coronation Food Project, das er letztes Jahr ins Leben rief. Damit unterstützt er die Nation in der Lebenshaltungskostenkrise durch die Umverteilung von Lebensmitteln, die sonst auf der Müllhalde landen würden.

Ein doppelter Grund zur Freude für die Briten: Zwei Geburtstage, ein König – und jede Menge royaler Glamour!