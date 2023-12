König Charles III.: DIESE Bilder sind ein Schlag ins Gesicht für Prinz Harry

Es ist ein Drama in mittlerweile Dutzenden Akten. Seit dem sogenannten Megxit am 8. Januar 2020 scheint zwischen Prinz Harry, Meghan Markle und dem restlichen Königshaus eine dauerhafte Spannung zu liegen. Vor allem von Seiten der Sussexes werden immer wieder Vorwürfe in Richtung von König Charles III., Prinz William, Kate Milddleton und Co. laut. In seiner Biografie „Spare“ ließ Harry nur wenig gute Haare an seiner Familie. Noch schwerer wogen die Vorwürfe, die das Paar im Interview mit US-Talkshow-Ikone Oprah Winfrey erhoben.

Ein Vorwurf aus „Spare“: Die ältere Generation der Royals halte an einer Null-Toleranz-Politik fest, wenn es um körperliche Nähe gehe. „Natürlich herrschte auch innerhalb der Familie eine gewisse Distanz. Wie sehr man jemanden auch liebte, immer gab es unüberwindliche Abgründe, etwa zwischen Monarch und Kind. Oder zwischen dem Erben und dem Spare. Der Abstand äußerte sich auf körperlicher Ebene, aber auch emotional“, schreibt Harry.

König Charles III. auf Kuschelkurs

Und weiter: „Die ältere Generation hielt ein striktes Verbot jedweden Körperkontaktes aufrecht. Keine Umarmungen, keine Küsse, keine Liebkosungen. Das höchste der Gefühle war das gelegentliche Streifen einer Wange.“

Es sind Worte, die verdeutlichen sollen, wie kalt es zuweilen in der königlichen Familie vor sich ging. Nun jedoch sind Bilder aufgetaucht, die all diese Worte widerlegen. Zeigt die BBC am 26. Dezember 2023 eine neue Doku über das Königshaus. In „Charles III: The Coronation Year“ werden auch Szenen zu sehen sein, die bei den Proben zur feierlichen Krönung aufgenommen wurden.

Sie zeigen laut der britischen „Sun“ König Charles, wie er liebevoll seine Enkelkinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in den Arm nimmt. Der Monarch drückt die Kids an sich, gibt ihnen einen Kuss. Dabei hatte Harry doch exakt beschrieben, dass es diese Gesten bei den Royals nicht gebe.

Hat der Prinz also gelogen? Oder hat König Charles III. seit seinem Amtsantritt einiges verändert? Wie dem auch sei, für Harry müssen diese Bilder schmerzen. Schließlich dürfte es genau das sein, was er sich wohl immer gewünscht habe.