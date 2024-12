König Charles III.: Kurz vor Weihnachten herrscht endlich Klarheit

Weihnachten steht vor der Tür. In den Innenstädten leuchten zahllose Lämpchen, die Schaufenster der großen Kaufhäuser sind festlich geschmückt, Kinderaugen strahlen schon beim Gedanken an die Geschenke unterm Baum. Und auch die Royals bereiten sich so langsam auf die Feiertage vor. Am Wochenende erst feierten Kate Middleton und ihre Familie zusammen mit zahlreichen Gästen ihr traditionelles Weihnachtssingen. Leider ohne König Charles III.

An Weihnachten in Sandringham ist der Monarch dann aber wieder dabei. Und nicht nur er. So berichtet das britische „OK“-Magazine, dass auch in Bezug auf Prinz Andrew nun Klarheit herrsche. Trotz der anhaltenden Streitigkeiten mit König Charles III. soll der Duke of York Weihnachten im Kreise der Familie feiern dürfen.

Weihnachtsfrieden zwischen König Charles III. und Prinz Edward?

Zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson und ihren erwachsenen Kindern, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice soll der 64-Jährige nach Sandringham eingeladen worden sein.

++ Mann kauft in König Charles‘ Laden ein: Und ist sprachlos ++

Und auch was den Wohnort des Dukes of York an Weihnachten angeht, sei man ein Stück weiter gekommen – demnach müsse er nun doch die königliche Lodge räumen. Wie das Magazin berichtet, könnte Andrew die Festtage in dem etwas abgelegenen königlichen Bauernhaus „Wood Farm“ verbringen.

Wohnt Andrew in Kates Rückzugsort

Hier hatte sich schon Kate Middleton vor Bekanntwerden ihrer Krebs-Erkrankung zurückgezogen. Das Gebäude sei im lokalen Norfolk-Stil erbaut, habe fünf Schlafzimmer und wird als für „königliche Verhältnisse bescheiden“ beschrieben.

Gegenüber der „OK“ spekulierte die Royals-Expertin Jennie Bond: „Wenn Familien größer werden, wird das Leben komplizierter. Und die Yorks müssen jetzt zwei Schwiegersöhne und vier Enkelkinder berücksichtigen. Es wird langsam unhaltbar, die gesamte erweiterte königliche Familie unter einem Dach in Sandringham zu haben … insbesondere, wenn man auch noch Camillas Familie berücksichtigen muss. Es scheint jedoch, dass Andrew weiterhin an den traditionellen königlichen Weihnachten interessiert ist, und selbst nach all der Kontroverse um die Royal Lodge werden er und Sarah mit ziemlicher Sicherheit eingeladen, an den Feierlichkeiten des Königs und der Königin teilzunehmen.“