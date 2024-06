König Charles III. trifft drastische Maßnahme: Sie betrifft die Royals

Eigentlich herrschte Erleichterung im Land, als König Charles trotz seiner Krebsdiagnose wieder zurück in die Öffentlichkeit trat. Doch sein Comeback wird nicht von allzu langer Dauer sein.

Denn völlig überraschend gab der Buckingham Palast nun bekannt, dass die Royals kürzertreten werden. Dafür wurden zahlreiche Termine abgesagt. Was ist nur los?

Diese Frage kann nun geklärt werden, denn jetzt wird der wahre Grund für König Charles‘ Rückzug erklärt.

König Charles III. trifft drastische Maßnahme

Am 22. Mai machte die Nachricht die Runde: Der Palast gab bekannt, dass sämtliche Mitglieder der königlichen Familie einige Termine verschieben werden. Wer aber glaubte, diese drastische Maßnahme habe etwas mit der Krebserkrankung von König Charles III. oder der seiner Schwiegertochter Kate Middleton zu tun, der irrt.

Nun ist klar, was die Royals zu alldem bewog. Es sind politische Gründe. Am Donnerstag (23. Mai) erklärte Premierminister Rishi Sunak, dass am 4. Juli Parlamentswahlen stattfinden werden. Sunak erklärte außerdem, er habe zuvor mit König Charles gesprochen, um die Auflösung des Parlaments zu beantragen. „Der König hat diesem Antrag stattgegeben und wir werden am 4. Juli Parlamentswahlen abhalten“, wird er beim britischen „Express“ zitiert.

Der König, der aktuell noch wegen seiner Krebserkrankung in Behandlung ist, kehrte erst im April zurück auf die Bildfläche, hatte eigentlich einige Termine in seinem Kalender stehen – darunter die Gedenkfeierlichkeiten zum 80. Geburtstag des D-Day im Juni. Was daraus jetzt allerdings wird, bleibt abzuwarten.

König Charles III.: Der wahre Grund für die Absagen

Der Buckingham Palast bekundet nun: „Nach der Erklärung des Premierministers heute Nachmittag, die Parlamentswahlen auszurufen, wird die königliche Familie – im Einklang mit dem normalen Verfahren – Termine verschieben, die den Anschein erwecken könnten, die Aufmerksamkeit abzulenken oder vom Wahlkampf abzulenken.“

Leicht gefallen sein wird dies König Charles III. und Co. sicher nicht. Denn weiter heißt es in dem Statement: „Ihre Majestäten entschuldigen sich aufrichtig bei allen, die dadurch möglicherweise betroffen sind.“

Schon für diese Woche wurden Termine abgesagt. Unter anderem ein Besuch des Königs in Crewe am Freitag (24. Mai).