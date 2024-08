König Charles reicht Prinz Harry die Hand – doch DAS stört

Die Fronten im britischen Königshaus sind seit Jahren verhärtet. Seitdem Prinz Harry seiner Familie 2020 den Rücken gekehrt hat, ist nichts mehr wie es einmal war. Seither müssen König Charles III. und Co. auf seine Anwesenheit verzichten.

Immer wieder wird gemunkelt, ob es zwischen den britischen Royals doch noch ein Comeback geben könnte. Nun kommt raus, dass König Charles III. seinem jüngsten Sohn schon wohlgesinnt sei – doch eine Sache steht der Versöhnung im Weg.

König Charles III. hat ein großes Problem

Seit vier Jahren leben Prinz Harry und Meghan Markle gemeinsam mit ihren Kindern in den USA. Nach England verirrt sich der Bruder von Prinz William dabei äußerst selten. Der Riss zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie hält nun einmal weiter an.

+++ Meghan und Harry: Experte fassungslos – „Warum wird das zugelassen?“ +++

Wie Berichte des britischen „Express“ nun aufklären, könnte eine Versöhnung theoretisch stattfinden. Doch eine Sache ist dem britischen Regenten ein Dorn im Auge. Prinz Harrys Klage gegen das Sicherheitspersonal. Wir erinnern uns: Der Herzog von Sussex hat Klage gegen das Innenministerium wegen der Sicherheitsvorkehrungen für ihn und seine Familie im Vereinigten Königreich eingereicht.

König Charles III. schwer enttäuscht

Nachdem Prinz Harry seine königlichen Pflichten niedergelegt hatte, wurden seine Sicherheitsvorkehrung umgestellt. Das hat der Mann von Meghan Markle anschließend vor Gericht angefochten – und gewann. Dies galt vor allem für seinen Vater als absoluter Vertrauensbruch, der nur schwer zu überwinden scheint.

+++ König Charles III. eisern – Insider stellt Entscheidung an den Pranger +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Das Problem für den König und andere Mitglieder der Familie ist die Sorge, dass ein Gespräch mit Harry in Band zwei von Spare erscheinen könnte . Wie gewinnt man das Vertrauen zurück? Ich glaube nicht, dass Harry das jemals schaffen wird“, so der „Express“. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickeln wird.