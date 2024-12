König Charles III.: Bittere Nachricht für den Monarchen

Diese Nachricht dürfte schmerzen! Eigentlich ist König Charles III. über zwei Jahre nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth gut in seiner Rolle angekommen und erhält viel Lob.

Doch trotzdem scheint das Interesse an dem Monarchen nicht sonderlich groß zu sein. Stattdessen hält man lieber an Vergangenem fest.

König Charles III.: Nachfrage hielt sich eher in Grenzen

Um die Regentschaft von König Charles III. zu feiern, konnten öffentliche Einrichtungen ein offizielles Porträt des Monarchen anfordern. Es zeigt den 76-Jährigen in der Uniform eines Flottenadmirals mit offiziellen Orden. Der Fotograf Hugo Burnand hatte es 2023 auf Schloss Windsor geschossen.

Ein edles Bild, auf das in England, Wales, Schottland und Nordirland aber offenbar viele nicht so wirklich Lust haben. Das Interesse an dem Porträt hielt sich bislang in Grenzen, wie aus einer Mitteilung des Cabinet Office aus dem Sommer hervorgeht. Gerade einmal rund ein Drittel der Einrichtungen kam dem Angebot nach. Einige bevorzugen offenbar lieber ein Bild der Queen oder anderer ehemaliger Monarchen.

Hier war das Interesse am niedrigsten

Nur insgesamt 20.565 Porträts von König Charles III. wurden zwischen Mitte November 2023 und Mitte August 2024 angefordert. Am meisten Interesse bestand daran bei der Küstenwache. Alle 23 Einrichtungen wollten das Foto haben. Auch bei staatlichen Stellen kann sich der Wert mit rund 73 Prozent sehen lassen.

Dagegen sieht es bei Schulen und Arbeitsämtern deutlich schlechter aus, mit rund 29 Prozent und rund 21 Prozent. Die wenigsten Anfragen für das Porträt des Monarchen gab es aber von Universitäten und Hochschulen sowie Krankenhäusern. Hier lag die Quote bei etwas über 7 Prozent und knapp 3 Prozent.

Keine guten Nachrichten für den König, der jeden Tag sein Bestes gibt, um an das Erbe seiner Mutter anzuknüpfen. Bleibt zu hoffen, dass mit der Zeit vielleicht noch die ein oder andere Einrichtung ein Porträt des Monarchen anschafft.