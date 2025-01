„Wie tief die Menschheit sinken kann“: König Charles III. findet deutliche Worte

Es war sicherlich einer der bewegendsten Termine, die König Charles III. in seiner bisherigen Amtszeit wahrnahm. Zusammen mit weiteren Monarchen wie König Philippe von Belgien, Königin Mathilde von Belgien, König Frederik X. von Dänemark und Königin Mary von Dänemark besuchte der 76-Jährige am Montag (27. Januar 2025) das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Es war der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, der die zahlreichen gekrönten Häupter zusammenbrachte. Und nicht nur sie. Auch Überlebende und Zeitzeugen waren gekommen, besuchten den Gottesdienst im Museum und der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, hielten emotionale Reden.

König Charles III. besucht Auschwitz

So auch der polnische Historiker und Holocaust-Überlebende Marian Turski. Er hielt eine Rede, brachte König Charles III. auf dieser für ihn „zutiefst persönlichen“ Reise dazu, sich Tränen aus dem Augenwinkel zu wischen.

++ Wut auf König Charles III.: „Das ist eine Farce“ ++

Es war der erste Besuch eines britischen Monarchen in Auschwitz, ein wichtiger Besuch, bei dem Charles auch ein jüdisches Gemeindezentrum besuchte. In seiner Rede betonte Charles laut der „Sun“, dass die Aussagen von Überlebenden uns lehren, „Gewalt und Hass gegenüber niemals tatenlos zuzusehen“. Zudem sei die Erinnerung an die „Übel der Vergangenheit weiterhin eine wichtige Aufgabe“ und das Wissen darüber müsse genutzt werden, um Menschen zu inspirieren, „eine freundlichere und mitfühlendere Welt aufzubauen“.

„Dies ist ein Moment, in dem wir uns daran erinnern, wie tief die Menschheit sinken kann, wenn dem Bösen gestattet wird, zu gedeihen, und es von der Welt zu lange ignoriert wird“, so Charles. Und weiter: „Da die Zahl der Holocaust-Überlebenden im Laufe der Zeit bedauerlicherweise abnimmt, lastet die Verantwortung der Erinnerung viel schwerer auf unseren Schultern und auf denen der noch ungeborenen Generationen.“