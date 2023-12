„Klein gegen Groß“: Zuschauer trauen ihren Augen kaum – „Ich bin sprachlos“

Am Samstag (23. Dezember) zeigte die ARD eine neue Ausgabe der Sendung „Klein gegen Groß“. Dort zeigen Kinder, was sie drauf haben und fordern jeweils Prominente heraus. Auch an diesem Abend kamen wieder spannende Duelle zustande.

Doch ein kleiner Junge stahl allen die Show. Die Zuschauer vor den Bildschirmen kamen aus dem Staunen kaum noch raus. Und auch das „Klein gegen Groß“-Publikum im Studio konnten nicht glauben, was dort vor sich ging.

„Klein gegen Groß“: ARD zeigt Premiere

Aber der Reihe nach. Mit Gästen wie Mario Barth, Nora Waldstätten und Martin Hill startet Moderator Kai Pflaume in den Abend. Nachdem alle begrüßt wurden, geht es auch schon direkt los. Der erste Kandidat, der kleine Ahmad, sorgt mit seinem Auftritt für eine kleine Premiere in der ARD.

Denn er fordert alle Jägerinnen und Jäger aus der beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ auf. Noch nie haben alle Quizexperten in einer Sendung als Team fungiert. Doch gegen Ahmad brauchen sie jeden einzelnen. Schließlich hat der Junge ziemlich viel auf dem Kasten.

Es geht in dem Duell darum Eckdaten von zufällig generierten Ländern fehlerfrei aufzusagen. Es gilt zu nennen: Die einwohnerstärkste Stadt, die Währung, den Regierungschef, die höchste Erhebung, die Amtssprache, die Vorwahl, sowie das Nationaltier des jeweiligen Landes. Doch hat Ahmad wirklich eine Chance gegen die Quizelite?

„Klein gegen Groß“: Kandidat begeistert alle

Die Antwortet lautet: Und wie! Ein Land nach dem nächsten frühstückt Ahmad ab – und das ohne einen einzigen Fehler zu machen! Er schlägt alle sieben Experten von „Gefragt – Gejagt“ und bekommt als Preis einen Ausflug in einen Freizeitpark. Die Zuschauer von den Bildschirmen sind schwer beeindruckt von Ahmads Talent. In den sozialen Netzwerken loben sie den Kandidaten in den Himmel.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein X-Nutzer schreibt beispielsweise: „Ich verneige mich in tiefster Ehrfurcht vor Ahmad. Der Junge ist ein Hammer!“ Ein anderer kommentiert: „Ich bin sprachlos. Das war eine unglaublich starke Leistung. Respekt, Ahmad! Fehlerfrei abgefrühstückt.“ Weiter heißt es: „Ahmad! Was für ein tolles Kind, ich bin begeistert! Und diese Freude über das Geschenk!“ Und auch die Jäger sind beeindruckt von dem Wissen des Jungen. Wer weiß, vielleicht nimmt er irgendwann Platz in ihren Reihen ein.