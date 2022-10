Kino: Erstes heißes Foto aus „Magic Mike 3“ – Channing Tatum zieht sich wieder aus

Da bekommen die Fans direkt Schnappatmung! Sieben Jahre ist der letzte Leinwandauftritt von Channing Tatum (42) als Stripper „Magic Mike“ mittlerweile her. Dass ein dritter Teil in Arbeit ist, war klar. Pünktlich zum Valentinstag 2023 soll „Magic Mike’s Last Dance“ ins Kino kommen. Das sind nur noch vier Monate. Aber bisher weiß noch niemand so wirklich, um was es in dem Film eigentlich gehen soll.

Eine offizielle Inhaltsangabe? Ein Trailer? Nichts dergleichen. Das einzige bisherige Werbematerial zu „Magic Mike 3“ ist ein Plakat mit dem Filmtitel auf schwarzem Grund. Doch das dürfte sich jetzt ändern! Denn Channing Tatum hat auf Instagram nun das erste heiße Szenenfoto aus dem Abschluss der Stripper-Trilogie geteilt.

Kino: Erstes Foto aus „Magic Mike’s Last Dance“

Das Foto zeigt Channing Tatum gemeinsam mit Co-Star Salma Hayek (56). Hayek sitzt mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl, während Tatum vor ihr steht und sein Shirt nach oben zieht. Dabei nimmt er die Hand der Frau und führt diese über die Bauchmuskeln seines durchtrainierten Oberkörpers. „Alle guten Dinge beginnen in Miami“, schreibt der Hollywood-Star dazu.

Unter dem Foto melden sich sofort zahlreiche begeisterte Fans zu Wort – und verabreden sich bereits für Kino-Dates zum Valentinstag 2023:

Ich kann es nicht abwarten, den Film zu sehen.

Ich zittere.

Ich wittere einen Mädelsabend.

Wer würde jetzt gerne Salma Hayek sein?

Ich glaube, wir brauchen einen Trip nach Miami

Dazwischen – wie sollte es anders sein? – prangen zahlreiche Flammen- und Herz-Emojis.

Kino: Das verrät Tatum über den Film

Channing Tatum verrät laut „Indiewire“ nur so viel über den Film: „Es ist eine Geschichte über jemand, der sich fehl am Platz fühlt – wie eine Rollentausch-Version von Pretty Woman, in der sehr viel getanzt wird.“

Mehr Infos zu dem heißen Szenen-Foto auf Instagram gibt es jedoch nicht. Welche Rolle spielt Salma Hayek? In welchem Verhältnis steht ihr Charakter zu Mike? Alles noch streng geheim. Doch wenn jetzt endlich die ersten Filmfotos auftauchen, wird es bis zum ersten Trailer sicherlich auch nicht mehr lange dauern.