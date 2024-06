Katy Karrenbauer erleidet Schlaganfall – so geht es ihr jetzt

Als Schauspielerin verzauberte sie ein Millionenpublikum, in der Rolle der Christine Walter in der RTL-Serie „Hinter Gittern“ erlangte sie größere Bekanntheit. Katy Karrenbauer liebt das Leben vor der Kamera und wirkte in unzähligen Fernsehproduktionen mit.

Am Samstag (1. Juni) machte dann plötzlich eine Schreckensnachricht die Runde. Die Schauspielerin hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Aus dem Krankenhausbett gibt Katy Karrenbauer ihren Fans nun ein Update.

Katy Karrenbauer musste operiert werden

In einem Instagram-Video spricht Katy Karrenbauer zu ihren Fans, die Schauspielerin sieht erschöpft aus und hat ein Pflaster am Hals kleben. Die 61-Jährige berichtet: „Meine OP ist jetzt 48 Stunden her. Ich war bis gestern auf der Intensivstation.“ Doch was war passiert? Die Schauspielerin konnte am letzten Dienstag (28. Mai) plötzlich ihre Hand und ihren Unterarm nicht mehr bewegen.

Karrenbauer hatte sofort ein komisches Bauchgefühl und erzählt: „Das Erste, was mir in den Sinn kam: Könnte das ein Schlaganfall gewesen sein?“ Diesen Gedanken ignorierte sie jedoch zunächst. Als der Fernsehstar seinen Vater jedoch am selben Tag ins Krankenhaus bringen musste, sprach sie die Ärzte auf die Symptome an. Diese rieten ihr dazu, sich untersuchen zu lassen.

Katy Karrenbauer wurde zwei Tage lang untersucht und es wurde ein leichter Schlaganfall festgestellt. Die Schauspielerin musste daraufhin an der Halsschlagader operiert werden. Die Schauspielerin schreibt: „Ich hatte einen leichten Schlaganfall und durch Früherkennung und zeitnahes Handeln konnte man mir jetzt so schnell helfen. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Mit dem Teilen ihrer Geschichte möchte Karrenbauer auf das Thema Schlaganfall aufmerksam machen, da es bei der Behandlung auf jede Sekunde ankommen kann. Karrenbauer konnte glücklicherweise rechtzeitig geholfen werden.

Sobald sich Katy Karrenbauer von dem ersten Eingriff erholt hat, steht noch eine Operation an der anderen Seite des Halses an. Die Schauspielerin verkündet jedoch zuversichtlich, dass sie vermutlich wieder ganz gesund werden wird.