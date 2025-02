Kate Middleton: Nach bitterer Absage – jetzt ist es offiziell

Die vergangenen Monate waren für Kate Middleton alles andere als einfach. Anfang 2024 machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich und zog sich für mehrere Wochen aus dem öffentlichen Leben zurück. Doch dann die erleichternde Nachricht: Die Prinzessin von Wales schloss im September ihre Chemotherapie erfolgreich ab. Seitdem zeigt sie sich wieder häufiger im Rampenlicht. Trotzdem kann auch eine Prinzessin nicht jeden Termin wahrnehmen.

Royal-Fans mussten nun eine bittere Enttäuschung verkraften: Prinzessin Kate ließ die prestigeträchtigen BAFTAs sausen. Dabei hatten sich die Organisatoren der British Academy Film Awards intensiv darum bemüht, die genesene Ehefrau von Prinz William auf dem Event begrüßen zu können. Viele hatten auf einen spektakulären Comeback-Auftritt auf dem roten Teppich gehofft. Stattdessen gönnte sich das royale Paar eine wohlverdiente Auszeit auf der Karibikinsel Mustique.

Doch nun gibt es für Royal-Fans wieder Grund zur Freude.

Kate Middleton: Es ist offiziell!

Es gibt Neuigkeiten aus dem Palast: Ein neuer öffentlicher Auftritt von Kate steht bevor! Am 8. Mai wird Großbritannien den Victory in Europe Day feiern – das 80. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs. Laut dem britischen „Mirror“ wird auch die Prinzessin von Wales an diesem historischen Ereignis teilnehmen. Gemeinsam mit Prinz William setzt sie damit ihre schrittweise Rückkehr zu royalen Verpflichtungen fort.

Doch nicht nur Kate Middleton wird die Feierlichkeiten besuchen.

Kate Middleton steht an IHRER Seite

Das Jubiläum zum VE-Day wird unter anderem einen besonderen Dankgottesdienst in der Westminster Abbey umfassen. Neben Kate und William werden auch König Charles III., Königin Camilla sowie weitere hochrangige Royals und Premierminister Keir Starmer anwesend sein.

Für den Premierminister eine besondere Gelegenheit: Er sieht in den Gedenkfeiern eine Möglichkeit für die Briten, zusammenzukommen und „diese Generation stolz zu machen“.

Mit ihrem Auftritt beim VE-Day setzt Kate Middleton ein weiteres Zeichen für ihre allmähliche Rückkehr ins royale Leben – und zeigt, dass sie trotz aller Herausforderungen ihre Verpflichtungen ernst nimmt. Fans dürfen gespannt sein, welche offiziellen Termine in Zukunft noch folgen werden.