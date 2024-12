Kate Middleton: Palast-Insider ist sich sicher – es passiert früher als geplant

Bei den britischen Royals läuft bekanntlich alles nach strengen Regelungen ab. So ist auch die Thronfolge seit Jahrhunderten festgelegt. Während König Charles III. momentan noch das Amt des Monarchen innehält, steht sein Erstgeborener, Prinz William, bereits in den Startlöchern. Doch auch für seine Ehefrau, Kate Middleton, würde die Krönung ihres Partners Folgen haben – schließlich würde die Prinzessin dann das Amt der Queen übernehmen.

Nun könnte dieser Moment früher kommen, als viele erwartet haben.

Kate Middleton: Steht ein Umbruch bevor?

Für die Royals war 2024 ein Jahr voller gesundheitlicher Rückschläge. Zunächst schockierte König Charles die Öffentlichkeit mit der Nachricht seiner Krebserkrankung. Kurz darauf machte auch Kate Middleton ihre Diagnose publik. Während die Prinzessin ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat, ringt Charles weiterhin mit der Krankheit.

Wie eine royale Quelle dem „Mirror“ verriet, wirkt sich die gesundheitliche Situation des Königs auch auf den Kensington Palast aus. Die Vorbereitungen für die Thronbesteigung von Prinz William sollen bereits Fahrt aufgenommen haben – eine Veränderung, die Kate zwangsläufig früher als gedacht zur Königin machen könnte.

Kate Middleton: Insider spricht Klartext

Der Palast-Insider merkt an: „Es herrscht ein Gefühl der Ruhe vor dem Sturm. Sie sind die nächsten in der Reihe für die größte Aufgabe ihres Lebens. Natürlich hat Kates Gesundheit Vorrang, aber es hat auch jedem erlaubt, einen Schritt zurückzutreten und herauszufinden, was im Moment wichtig ist.“

Hinter den Kulissen scheinen die Planungen für die künftige Monarchie also auf Hochtouren zu laufen. Laut dem „People“-Magazin werden schon Strategien entwickelt, wie das Paar die königliche Nachfolge antreten wird. Doch sind William und Kate wirklich bereit, diesen Schritt zu überstürzen?

William und Kate haben immer wieder betont, wie wichtig ihnen das Familienleben ist. Sollten sie tatsächlich früher auf den Thron steigen, müssten sie sich auf ein Leben einstellen, das noch stärker von öffentlichen Pflichten dominiert wird. Ihre Kinder George, Charlotte und Louis könnten in diesem Fall in den Hintergrund rücken.