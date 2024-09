Kate Middleton strahlt vor Glück – es geht um Tochter Charlotte

Kate Middleton macht seit ihrer Einheirat in die britische Königsfamilie bei öffentlichen Anlässen stets eine gute Figur. Dahinter steckt harte Arbeit: Die Prinzessin von Wales treibt seit Jahren viel Sport und achtet auf ihre Ernährung. Dabei kann sie ihre privaten Interessen sogar mit ihrer Arbeit als Royal verknüpfen. Als ambitionierte Tennisspielerin ist es kein Wunder, dass sie als Schirmherrin des „All England“-Clubs im Dienst ist.

Auch an Prinzessin Charlotte – die einzige Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate – soll sie den sportlichen Ehrgeiz weitergegeben haben.

Kate Middleton: Familie ist ihr größter Schatz

Es gibt nichts, was Prinzessin Kate und ihr Ehemann Prinz William über das Wohlergehen ihrer drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, stellen. Das Paar arbeitet dabei stets hart daran, die Verantwortung für die Mini-Royals mit ihren offiziellen königlichen Pflichten in Einklang zu bringen. Kates Leidenschaft als Mutter spiegelt sich in einem ihrer Hauptanliegen als Prinzessin wider: die frühkindliche Entwicklung.

Von der sorgfältigen Überwachung der Bildschirmzeit ihrer Kinder bis hin zur Sicherstellung, dass mindestens einer von ihnen die meiste Zeit mit den Kindern zu Hause ist, haben Kate und William viel Mühe darauf verwendet, den königlichen Kindern ein normales Leben hinter verschlossenen Türen zu ermöglichen. Dabei ist das Paar bemüht, Aktivitäten zu finden, für die es seine Kinder wirklich begeistern kann. Vor allem Charlottes Engagement macht ihre berühmte Mutter mächtig stolz!

Kate Middleton: Charlotte teilt ihre Leidenschaft

Wie der „Express“ berichtet, bekommt die 9-jährige Charlotte einfach nicht genug vom Sport. Schon vor zwei Jahren offenbarte sie ihre Leidenschaft für das Schwimmen, aber sie interessiert sich auch für Akrobatik und Turnen.

Kate soll laut „Daily Mail“ schon öfter über den Bewegungsdrang ihrer Tochter gescherzt haben: „Charlotte verbringt die meiste Zeit auf dem Kopf, macht Handstände und Radschläge“. Die dreifache Mutter freue es demnach umso mehr, dass sie so viele Gemeinsamkeiten mit ihrer Tochter habe. Denn die Royal tue selbst „alles“, um ausreichend Sport in ihren vollen Tag zu quetschen. Sie „renne den Kindern hinterher und springe sogar vor der Schule mit ihnen auf dem Trampolin“.

Sowohl Kate Middleton als auch Prinz William sind seit langem Befürworter von Sport, sowohl wegen seiner körperlichen Vorteile als auch wegen der Tatsache, dass er zu einer guten geistigen Gesundheit beitragen kann. Ihren sportlichen Ehrgeiz haben sie dabei definitiv an ihre drei Kinder weitergegeben.