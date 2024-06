Kate Middleton: Detail sorgt für Begeisterungsstürme – „Alles, was eine Prinzessin sein sollte“

Kate Middleton gehört nicht nur zu den bekanntesten Royals auf der Welt, sondern auch zu den beliebtesten Adeligen. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William am 29. April 2011 fliegen der Prinzessin von Wales die Herzen der Menschen nur so zu.

Mit ihren Auftritten begeistert die 42-Jährige stets ihre Fans und sorgt für nahezu ausschließlich positive Resonanzen. Ihr erster Auftritt nach sechs Monaten Abstinenz am 15. Juni bei „Trooping the Colour“ stellte dabei keine Ausnahme dar. Royalfans waren aus dem Häuschen, vor allem auch wegen eines Details.

Kate Middleton: Damit begeisterte sie ihre Fans

Die Erleichterung beim britischen Volk, aber auch bei Royalfans auf der ganzen Welt war groß, als sich Kate Middleton wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Anlässlich der Militärparade „Trooping the Colour“ war die Prinzessin von Wales zurück im Rampenlicht – erstmals, seit sie an Krebs erkrankt ist.

Alleine schon dieser Umstand hätte eigentlich gereicht, um ihre Anhänger und das Volk zufriedenzustellen. Doch Kate wäre nicht Kate, wenn sie nicht noch mit einer anderen Sache begeistert hätte und das war ihr Outfit. Dieses war wie immer wohl gewählt und stand der Frau von Prinz William ausgezeichnet.

Hier hatte Kate Middleton das Kleid schon mal getragen

In einem weißen figurbetonten Jenny-Packham-Kleid, weißen Jimmy-Choo-Pumps und einem weißen Hut von Philip Treacy bewies die Prinzessin mal wieder modisches Fingerspitzengefühl. Denn dass sie eben diesen Look wählte, dürfte einen ganz bestimmten Grund gehabt haben.

Das elegante Kleid hatte sie nämlich bereits 2023 im Vorfeld der Feierlichkeiten zu König Charles‘ Krönung getragen. Anlässlich der Geburtstagsparade für den König holte sie es nun erneut aus dem Kleiderschrank und verpasste dem simplen Stück noch ein Upgrade: Der eigentlich schwarze Taillengürtel wurde schwarz-weiß-schwarz gestreift und am Oberteil wurde noch eine Schleife angebracht.

Upcycling-royal, das kommt gut an und sorgt gar für Begeisterungsstürme. Bei Social Media sind die Royalfans entzückt von der Prinzessin und ihrem Outfit. „Sie sieht toll“, „sie ist so verdammt hübsch“ oder „ich liebe dieses Outfit“ sind nur einige der zahlreichen begeisterten Kommentare. Eine Frau schreibt sogar: „Alles, was eine Prinzessin sein sollte.“ Wie so oft hat die Prinzessin von Wales mit ihrer Kleiderwahl also mal wieder einen Volltreffer gelandet.