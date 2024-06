Kate Middleton: Nächster Hammer? DAS lässt sie sich nicht entgehen

Wann werden wir Kate Middleton wiedersehen? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Royals-Fans, nachdem sich die Prinzessin von Wales Mitte Juni nach ihrer Krebsdiagnose beim „Trooping the Colour“-Event erstmals wieder in der Öffentlichkeit zeigte.

War das etwa der Startschuss für weitere große Auftritte? Eine Royals-Expertin ist sich sicher, dass das nächste Event mit Kate Middleton nicht mehr lange auf sich warten lässt. Sie hat auch schon eine Vermutung, wann Prinz Williams Ehefrau plant, erneut vor die Kameras zu treten.

Kate Middleton: Nächster Auftritt geplant?

Es war ein großer Moment, als Kate Middleton sich am 15. Juni anlässlich der offiziellen Geburtstagsfeier von König Charles III. mit dem Rest der königlichen Familie auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palastes präsentierte.

Nun ist es für die 42-Jährige offenbar an der Zeit, über ihren nächsten öffentlichen Auftritt nachzudenken, nachdem sie zugegeben hatte, im Verlauf ihrer Krebsbehandlung „gute Tage“ und „schlechte Tage“ zu haben. Royals-Kommentatorin Emily Andrews glaubt laut dem britischen „Express“ nun, dass Kate über einen Auftritt in Wimbledon im nächsten Monat nachdenken wird.

„Ihre Behandlung dauert noch an und wird die nächsten paar Monate dauern, aber ich verstehe, dass sie gerne das Wimbledon-Tennisturnier besuchen würde – sie ist eine Schirmherrin –, wenn sie Lust dazu hat“, zitiert „Express“ die Kommentatorin unter Berufung der „Grazia“.

Kate Middleton bei Sportveranstaltungen

Darüber hinaus glaubt Andrews, dass Kate ihre Kinder im Laufe des Jahres bei diversen Sportveranstaltungen gerne begleiten würde. Die Zeit mit der Familie habe für Kate schließlich „absolute Priorität“ und die Kinder seien „ein Hauptgrund dafür, stark zu sein bleiben und weiterzumachen.“

Dass Kate Middleton sich beim Grand-Slam-Turnier Wimbledon zeigt, das in diesem Jahr vom 1. bis 14. Juli im „All England Lawn Tennis an Croquet Club“ in London stattfindet, ist nicht unwahrscheinlich. Immerhin ist die Prinzessin bereits seit 2016 Schirmherrin der Location und begeisterter Tennisfan. So besucht die Dreifachmutter regelmäßig die extra für ihre Familie bereitgestellte Ehrenloge in Wimbledon.