Kate Middleton unterbricht Pause: Es ist wichtig

Die Krebsdiagnose von Kate Middleton ging am 22. März um die Welt. Infolge einer Bauchoperation wurde bei der Herzogin die lebensbedrohliche Krankheit festgestellt. In einem Videostatement informierte die 42-Jährige die Öffentlichkeit über ihre Diagnose.

Vorerst wird Kate Middleton öffentliche Termine meiden, um sich voll und ganz auf ihre Heilung zu konzentrieren. Auch ihr Ehemann Prinz William legte in den vergangenen Tagen eine kleine Osterpause ein. Doch nun unterbricht das Ehepaar ihre wohlverdiente Auszeit und richtet sich an die Fans der Royal Family.

Kate Middleton und Prinz William blicken zurück

Auf ihrem X-Profil (ehemals Twitter) fanden Fans von Kate Middleton und Prinz William am Samstag (30. März) einen überraschenden Beitrag vor. Mit den Worten „Willkommen zu einem Rückblick des Monats März“ teilen die Royals Einblicke in ihr Wirken des vergangenen Monats. Als erstes wird ein Video von Prinz William gezeigt, der berufliche Termine zum St. David´s Day wahrnimmt. Auch Erinnerungen an Charity-Events und den Commonwealth Day finden im Rückblick des vergangenen Monats einen Platz.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch ein Projekt im Kampf gegen Wohnungslosigkeit haben Kate Middleton und Prinz William im März unterstützt. Und plötzlich wird es emotional – auch Kate Middletons Videobotschaft wird in den März-Rückblick aufgenommen. Schließlich gehören auch der tapfere Kampf der Herzogin und die weltweite Welle der Anteilnahme zu den Momenten, die die royale Familie und die Öffentlichkeit im vergangenen Monat tief bewegt haben. Abschließend bedanken sich Kate und William bei den Akteuren und Organisatoren der Ereignisse der vergangenen Wochen und schreiben: „Danke an alle, die beteiligt waren.“

Wann Kate Middleton wieder an öffentlichen Terminen teilnehmen kann, ist ungewiss. In ihrer tapferen Videobotschaft berichtet die Herzogin jedoch darüber, dass sie ihren zwei Kindern versprochen hat, ganz schnell wieder gesund zu werden.