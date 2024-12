Kate Middleton stellt sich neuer Herausforderung – es geht um ein ernstes Thema

Das Jahr 2024 hielt für Kate Middleton viele Herausforderungen bereit. Nach ihrer Krebsdiagnose musste sich die Herzogin einer Chemotherapie unterziehen und zog sich vorerst vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile gilt die dreifache Mutter als genesen und konnte sogar wieder an ersten öffentlichen Terminen teilnehmen.

Besonders die Unterstützung von ihrem Ehemann Prinz William hat Kate in diesen schweren Monaten Kraft gegeben. Auch gemeinsame Projekte kann das royale Ehepaar zum Beginn des neuen Jahres wieder aufnehmen. Besonders eine Thematik liegt Kate und William besonders am Herzen, weshalb sie nun zu ganz besonderen Mitteln greifen.

Kate Middleton und Prinz William machen gemeinsame Sache

Ihr neuestes gemeinsames Projekt liegt Kate Middleton und Prinz William ganz besonders am Herzen. Denn im kommenden Jahr werden sich die Royals für die psychische Gesundheit ihrer eigenen Nachbarn einsetzen. Genauer gesagt geht es um die Bewohner im Umkreis ihres Landhauses Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk.

Wie das britische „People“-Magazin berichtet, handelt es sich um ein Projekt, das von der „Organisation Norfolk and Waveney Mind“ unterstützt wird. Sonja Chilvers, die Chefin der Organisation, beschreibt: „Wir sind uns der speziellen Herausforderung für die psychische Gesundheit in ländlichen Gebieten sehr bewusst, besonders in der landwirtschaftlichen Gemeinschaft.“ Gemeinsam mit der „Royal Foundation“ von Kate und William und dem „Prudence Trust“ wird der gemeinnützige Plan umgesetzt werden.

In einer Meldung des Kensington Palace heißt es weiter: „Ländliche Isolation und psychische Probleme sind nach wie vor weit verbreitet.“ Diesem Problem wollen sich Kate Middleton und Prinz William nun annehmen und ihr Bestes tun, um die Situation in ihrer Heimat zu verbessern. Das Charity-Projekt soll unter anderem Gesprächsangebote und Initiativen wie Eltern-Kind-Gruppen ins Leben rufen.

Sonja Chilvers ist sich sicher: „Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnte es als Vorbild für andere ländliche Regionen und Gemeinden im Vereinigten Königreich dienen.“ Prinz William hatte sich bereits in der Vergangenheit für die Gesundheit von Landwirten eingesetzt, Kate scheint dieses Projekt ebenfalls ganz besonders am Herzen zu liegen.

Nach einem ereignisreichen Jahr starten Kate Middleton und ihr William nun beseelt in die Weihnachtszeit. Auf ihrem Social-Media-Profil wünschten die Royals ihren Fans bereits ein frohes Weihnachtsfest, die kleine Familie wirkte glücklich und zuversichtlich.