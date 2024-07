Kate Middleton: Nach Tragödie – „Ich stehe unter Schock“

Großbritannien hält den Atem an. Am Montagabend (29. Juli) ereignete sich eine Tragödie, die das Land in Trauer versetzte. Bei einem Messerangriff wurden drei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt. Die Opfer? Größtenteils Kinder! Angesichts dieses schrecklichen Ereignisses finden nun Kate Middleton und Prinz William deutliche Worte.

Auf Instagram reagieren sie nun mit tiefster Emotionalität auf das Unheil, das über Southport hereingebrochen ist.

Kate Middleton und Prinz William über Attacke entsetzt

„Als Eltern können wir uns gar nicht vorstellen, was die Familien, Freunde und geliebten Menschen von denen, die heute in Southport getötet und verletzt wurden, durchmachen“, beginnen sie ihr trauriges Statement auf Instagram. „Wir senden unsere Liebe, Gedanken und Gebete an alle, die involviert sind in diese schreckliche und abscheuliche Attacke“, heißt es weiter.

Neben den Gebeten an alle Betroffenen bedanken sie sich auch bei den Helfern vor Ort, die mit Mitgefühl und Professionalität eingeschritten sind, als die Community sie am meisten brauchte. Doch was war geschehen? Die Tragödie ereignete sich, als ein 17-Jähriger in ein Gebäude eindrang, wo Kinder einen Tanzkurs besuchten. Drei Kinder verloren ihr Leben, und elf weitere Personen wurden verletzt, darunter neun Kinder und zwei Erwachsene. Das Motiv des Täters ist noch unklar.

Derweil versetzt die unfassbare Attacke nicht nur Southport, sondern das ganze Land in einen Schockzustand. Kate und William sprechen dabei aus, was viele in diesem Moment fühlen: Trauer, Unglauben und Mitgefühl für die betroffenen Familien. Auch Sängerin Taylor Swift meldete sich zu dem schrecklichen Tathergang und sprach ihr tiefstes Mitgefühl aus.

„Das Entsetzen über den gestrigen Anschlag in Southport überkommt mich immer noch“, so Swift auf Instagram. Dabei stehe sie völlig unter Schock. „Ich stehe völlig unter Schock. Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs. Ich bin völlig ratlos, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll.“