Kate Middleton: Prinz Louis überrascht mit süßen Worten – „Danke“

Das Jahr 2024 war für Prinzessin Kate, die gesamte Familie des britischen Königshauses und alle Royal-Fans eine sehr schwierige Zeit. So bewältigte sie den Kampf gegen Krebs mit großer Tapferkeit und konnte nur wenig an öffentlichen Auftritten teilnehmen. Umso erfreulicher, dass sie an ihrem Herzensprojekt, ihrem Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, teilnehmen konnte.

In der vorherigen leidvollen Zeit konnte sich immer bedingungslos auf ihren Ehemann Prinz William und ihre gemeinsamen Kinder George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis verlassen. Der Jüngste im Bunde rührte nun durch eine kleine emotionale und herzerwärmende Botschaft am Rande des Konzerts.

Kate Middleton: Prinz Louis dankt zwei Herzensmenschen

Alle kleinen Gäste brachten bei der Ankunft am Veranstaltungsort des Weihnachtskonzertes kleine handgeschriebene Zettelchen mit. Dabei sollten sie etwas an Menschen schreiben, die für sie wichtig sind. Durch einen Schnappschuss konnte man den Inhalt des Papieres des jüngsten Sohnes von Kate Middleton genau entziffern.

Er richtet seinen persönlichen Dank herzerwärmend an seine Großmutter Königin Camilla und seinen Großvater König Charles III: „Danke an Oma und Opa, weil sie Spiele mit mir spielen.“ Sie werden diese Worte bestimmt mit größter Freude vernommen haben…