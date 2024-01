Kate Middleton in Not: SIE stehen ihr bei – „Das steht an erster Stelle“

Sie muss sich offenbar für eine längere Zeit ausruhen: Kate Middleton liegt derzeit noch im Krankenhaus. Dabei wird immer deutlicher, warum sie nach ihrem Aufenthalt besonders auf diese Unterstützung nicht verzichten kann…

Auch in schwierigen Zeiten zeigt die königliche Familie Einigkeit und Zusammenhalt, wie sie es schon immer getan hat. Nun eilt bereits die nächste familiäre Unterstützung im Palast herbei.

Kate Middleton bereitet sich auf Heimkehr vor

Ohne sie wäre Kate aufgeschmissen. Berichten zufolge sind Kate Middletons liebevolle Eltern in dieser schwierigen Zeit an ihrer Seite, um sie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zu unterstützen. Prinzessin Kate, die sich von einer schweren Unterleibsoperation erholt, findet wieder eine wichtige Stütze in ihren Eltern.

Die Middletons kümmern sich nämlich auch tatkräftig um ihre Enkelkinder und spielen dabei eine entscheidende Rolle in der Erziehung von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – während Prinz William seine Termine so gut es geht freiräumt, um bei seiner Frau zu sein.

Kate Middleton: Eltern spielen eine große Rolle

Die Großeltern der kleinen Royals, Mike und Carole, sind nicht nur eine kurze Autofahrt von Windsor entfernt, sondern auch eine konstante und beruhigende Präsenz im Leben ihrer Enkelkinder. Ein Insider aus dem Palast betont: „Ihre Eltern sind ein beständiger Faktor bei der Erziehung ihrer Enkelkinder. Und sie werden eine beruhigende Präsenz sein, wenn sie nach Windsor zurückkehrt, um sich zu erholen.“

Prinz William wird voraussichtlich seine Abwesenheit von öffentlichen Pflichten verlängern, um seiner Frau bei der Rückkehr nach Hause zu unterstützen. Auch das langjährige Kindermädchen Maria Teresa Turrion Borrallo ist an der Seite der Familie und begleitet sie bereits, seit Prinz George acht Monate alt war.

Ein Freund des künftigen Königs betont: „William möchte nicht, dass bei der nächsten Generation Fehler gemacht werden. Er möchte ihnen eine gute Erziehung und viel Liebe geben. Das steht an erster Stelle.“ Damit zeigt die königliche Familie einmal mehr, dass in Zeiten der Not die familiäre Unterstützung an oberster Stelle steht.