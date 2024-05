Kate Middleton wird Opfer von geschmackloser Täuschung

Eine geschmacklose Fälschung erschüttert die Fans und das britische Königshaus!

Ein manipuliertes Foto der schwer an Krebs erkrankten Kate Middleton wurde auf Instagram verbreitet, ohne jeglichen Hinweis auf die Fälschung. Die Empörung ist groß.

Kate Middleton: Perfide Täuschung auf Social Media

Auf dem fragwürdigen Foto ist Prinzessin Kate mit einem champagnerfarbenen Schal zu sehen, der ihren Kopf umhüllt und vermeintlichen Haarausfall durch eine Chemotherapie suggeriert. Das Bild wurde unter dem Titel „Ganz gleich, wie sich dein Aussehen verändert hat, in unseren Augen wirst du immer schön sein, Kate Middleton“ hochgeladen. Doch dieses Bild ist eine komplette Fälschung!

Der fragliche Account, der das Bild gepostet hat, erfreut sich enormer Beliebtheit und hat über 182.000 Follower. Innerhalb kurzer Zeit erhielt Fälschung über 57.000 Likes, trotz einiger Kommentare, die auf den Fake hinweisen. Viele Instagram-Nutzer glaubten jedoch an die Echtheit des Bildes. „Danke, Katherine, dass du so mutig und klug bist. Es gibt viele Frauen, Katherine, die mit Krebs zu kämpfen haben und zu allem Überfluss mit Haarausfall“, schreibt eine Userin und setzt an, „Ja, du kannst wahrscheinlich die beste Perücke bekommen, aber du bist so natürlich und uneitel.“

Das gefälschte Foto trifft die königliche Familie in einer besonders sensiblen Phase. Schließlich hat sich Prinzessin Kate bewusst aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und kämpft hinter verschlossenen Türen gegen ihre Krankheit. Der unautorisierte und falsche Beitrag fügt daher unnötigen Stress und Spekulationen hinzu, die die Familie kaum gebrauchen kann.