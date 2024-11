Kate Middleton: Seltenes Foto aus ihrer Vergangenheit macht die Runde – „Auf einer Privatparty“

Bei einem Spaziergang auf der Straße würde einem Prinzessin Kate (42) sofort ins Auge stechen: Ihre kastanienbraunen langen Haare, ihr unverkennbares Lächeln und ihr eleganter Look mit modernen Akzenten. Doch wie sah Kate als junge Frau aus? Wie hat sich ihr Aussehen verändert?

Laura Warshauer lebte mit Kate Middleton im gleichen Studentenwohnheim, während die Prinzessin von Wales an der St. Andrews Universität in Schottland studierte. Und genau sie ist es, die diese Frage nun beantworten kann und vielen neugierigen Fans des royalen Königshauses die junge Version von Kate näherbringt.

,,Liebe Grüße an Kate Middleton, die zukünftige Königin von England und meine Studentenwohnheimkameradin“ lauteten Lauras Worte unter einem Post auf Instagram. Verknüpft ist dieser Beitrag mit einem Foto, welches so bislang noch nicht aufgetaucht ist! Es zeigt Kate und Laura ausgelassen und befreit während einer Privatparty. Die Prinzessin strahlt mit leicht rötlichen Wangen, lockigem dunkelbrauen Haaren und sie ist mit einem beigen eleganten Rollkragenpullover bekleidet.

Die Studienkollegin erinnert sich gerne an die gemeinsame harmonische Zeit zurück. Sie ist immer noch fasziniert von Kates Persönlichkeit, obwohl heute zwischen den beiden kein Kontakt mehr besteht. Die junge Frau adelt ihre damalige Freundin: ,,Ich habe die schönsten Erinnerungen an die Collegezeit mit Kate. Sie ist die netteste, fürsorglichste, bodenständigste, aufrichtigste Person, und es ist unglaublich zu sehen, wie sie mit ihrem Mitgefühl und ihrem Mut die Welt inspiriert.“

