Kate Middleton und Prinz William: Inniges Video aufgetaucht – es verstößt gegen das Protokoll

Für die Bewohner in Pontypridd in Wales war es sicher ein besonderer Moment, als Kate Middleton und Prinz William zu Besuch war.

Das Royals-Paar ließ sich am Mittwoch (26. Februar) im „Meadow Street Community Garden and Woodland“ blicken. Der 2021 angelegte Garten liegt neben einem Fluss und wurde während des Sturms Bert im November überschwemmt.

Kate Middleton und Prinz William wollten sich einen Eindruck von der Verwüstungsstelle verschaffen und helfen, die Schäden zu beheben.

Jetzt veröffentlichen die beiden auf X ein Video von sich am Bahnhof in Pontypridd. Doch das, was sie in dem kurzen Clip machen, überrascht einige Royals-Fans. Denn es verstößt eindeutig gegen das Protokoll.

Kate Middleton und Prinz William: Überraschendes Video aufgetaucht

Die Prinzessin und der Prinz von Wales halten doch tatsächlich Händchen! Bilder, die ihre Fans kaum zu sehen bekommen. Laut Protokoll sollen sich die royalen Mitglieder des Königshauses stets die Professionalität in der Öffentlichkeit wahren. Dazu gehört eben auch Händchen halten.

Körpersprache-Experten Darren Stanton erklärte einst der britischen „Sun“, dass sich das Paar eher zurückhält, wenn es um Körpernähe geht. Als zukünftiger König und Königin wollen die beiden schließlich dem Beispiel der verstorbenen Königin Elizabeth folgen und öffentliche Liebesbekundungen vermeiden.

„Kate und William spielen jetzt als Prinz und Prinzessin von Wales eine sehr wichtige Rolle in der königlichen Familie. Da sie die nächsten in der Thronfolge sind und sich darauf vorbereiten, eines Tages selbst König und Königin zu werden, verwenden und befolgen sie die traditionellen königlichen Protokolle der verstorbenen Königin“, so der Experte.

Doch das klappt offenbar nicht immer. Im neuen Video aus Wales ist eindeutig zu sehen, wie nahe sich Kate und William nach fast 14 Jahren Ehe noch sind. Hier siehst du es >>>.

Auch ihre Fans bemerken das. So kommentiert jemand bei X: „Ich dachte, das wäre gegen das royale Protokoll, Händchen zu halten??“ Und jemand anderes findet: „So komisch.“

Ein weiterer Fan merkt allerdings an: „Na und. Sie sind ein verheiratetes Paar, das sich liebt.“

Es war übrigens Kates und Williams erster gemeinsamer Besuch in Wales seit über 15 Monaten. Im vergangenen Jahr hatte die Prinzessin sich kaum öffentlich blicken lassen und kämpfte gegen ihre tückische Krebskrankheit. Mittlerweile ist sie in Remission.