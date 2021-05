Kate Middleton: Vor 19 Jahren – so seltsam war ihre erste Begegnung mit Prinz William

Wir alle erinnern uns noch an DIE Traumhochzeit 2011. Am 29. April heiratete Kate Middleton ihre große Liebe Prinz William.

Doch bis es zur Trauung kam, vergingen viele Jahre. William prüfte Kate Middleton auf Herz und Nieren, ob sie die richtige Frau an der Seite eines zukünftigen Königs ist. Und gab ihr währenddessen Zeit, um sich an die Regeln und Sitten am britischen Hof zu gewöhnen – und um zu entscheiden, ob sie wirklich eines Tages Königin werden möchte.

Kate Middleton: So seltsam war erste Begegnung mit William

Kennengelernt hatten sich Kate Middleton und Prinz William an der University of St. Andrew's in Schottland, wo beide studierten. Beide entschieden sich zunächst für Kunstgeschichte, der Prinz wechselte später zu Geographie.

Foto: picture alliance / empics | Danny Lawson

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Im Jahr 2002 sollen sie sich zum ersten Mal begegnet sein. Und wie der „Mirror“ berichtet, soll sich Kate damals ganz schön merkwürdig verhalten haben. Als sie William über den Weg lief, soll sie vor dem Prinzen geknickst haben. Bestätigt ist das von dem Paar allerdings nicht.

Kate Middleton bei ihrer Abschlussfeier im Jahr 2005. Foto: picture-alliance / PA Archive/Press Association Ima | Michael Dunlea/Daily Mail

Kate Middleton und William: Erst Freunde, dann Liebespaar

Im Verlobungsinterview verriet die heute 39-Jährige lediglich an ihren William gewandt: „Ich glaube, ich bin total rot geworden, als ich dich traf und bin einfach weggelaufen, ich war so eingeschüchtert.“

Kurz nach der ersten Begegnung wurden die beiden Freunde und letztendlich auch ein Liebespaar. Heute sind die beiden seit fast zehn Jahren verheiratet und haben mit George (7), Charlotte (5) und Louis (3) drei süße Kinder. (cs)