Kate Middleton: DIESES Geheimnis wusste bisher niemand über sie

Das vergangene Jahr war für Kate Middleton wohl das herausforderndste ihres Lebens. Nach ihrer Krebsdiagnose musste sich die Herzogin einer Chemotherapie unterziehen und zog sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile ist die Ehefrau von Prinz Harry wieder auf den Beinen und kämpft sich nach und nach in ihr altes Leben zurück.

Im Rahmen ihres Weihnachtskonzertes im Dezember strahlte die dreifache Mutter endlich wieder übers ganze Gesicht. Nach schweren Monaten hat sich Kate ihr Leuchten zurück erkämpft und kann öffentliche Termine wieder wahrnehmen. Doch auf ihre Gesundheit muss Kate dennoch ganz besonders achten. Ein bestimmtes Lebensmittel darf auf dem Speiseplan der Herzogin daher keinesfalls fehlen.

Kate Middleton: DARAUF schwört sie

Kate Middleton ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung für ihre kleine Familie unheimlich wichtig. Elf, neun und sechs Jahre sind ihre Kinder mittlerweile alt. Die Herzogin möchte für ihren Nachwuchs ein gutes Vorbild sein und immerzu frische Gerichte auf den Speiseplan setzen. Schon früh hat Kate angefangen, selber zu kochen und hat in der Zubereitung von Speisen eine Leidenschaft gefunden.

Am liebsten kocht die Herzogin sogar gemeinsam mit ihren Kindern. Private Fotos zeigten die kleine Familie bereits in der Vergangenheit bei gemeinsamen Kochabenden. Die 42-Jährige achtet auf eine ausgewogene Ernährung und lässt sich stets von neuen Rezepten inspirieren. Doch in Sachen Frühstück möchte die Herzogin keinen Kompromiss machen. Denn ein bestimmtes Gericht darf morgens auf ihrem Tisch auf keinen Fall fehlen.

Denn Kate Middleton beginnt jeden neuen Tag mit einem vitaminreichen Smoothie. Die Zubereitung des Getränks scheint für die Herzogin eine geschätzte Routine darzustellen. Die britische Zeitschrift „Mail Online“ berichtet, dass die Ehefrau von Prinz William meistens Grünkohl, Spirulina, Matcha, Spinat, Römersalat, Koriander und Blaubeeren zusammenmixt und für einen gesunden Start in den Tag trinkt.

Ihrem Nachwuchs wird dieser Zaubertrunk jedoch sicherlich nicht schmecken. Kate wird ihnen am Morgen stattdessen ein kindgerechtes Frühstück zubereiten. In Sachen Hauptspeise ist die royale Familie dann jedoch wieder vereint. Das Lieblingsgericht der kleinen Familie soll ein frisch zubereitetes Brathähnchen sein. Auch William scheint sich an diesem Gericht nicht sattessen zu können.

Wenn Kate Middleton auch in Zukunft so gut auf ihre Gesundheit achtet, machen sich ihre Fans auch in diesem Jahr sicherlich keine Sorgen um die Herzogin. Den Fokus auch weiterhin auf eine gesunde Ernährung zu legen, ist dabei keineswegs verkehrt.