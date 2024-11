Kate Middleton: Kurz vor Auftritt erhält sie die Warnung

Braut sich etwa ein königlicher Wirbelsturm auf? Die royale Familie hat wieder alle Hände voll zu tun! Vor ihrem bevorstehenden Auftritt beim Weihnachtsliederkonzert im Dezember wurden Prinz William (42) und Kate Middleton (42) gewarnt. Am Sonntag (24. November) sorgte der Sturm Bert für Chaos und zwang den Kensington Palast dazu, seine Schotten dichtzumachen.

Auf der Plattform X verkündete eine Nachricht die Schließung. „Aufgrund des Sturms Bert gibt es am Sonntag, den 24. November, eine Reihe von Schließungen an unseren Standorten. Der Kensington Palace ist heute geschlossen“, heißt es. Auch die Gärten von Hampton Court Palace und Hillsborough Castle waren betroffen.

Kate Middleton und Prinz William standen unter enormen Stress

Trotz ihrer Hauptresidenz im Adelaide Cottage in Windsor bleibt der Kensington Palast die offizielle Londoner Adresse von William und Kate. Doch die Ruhe wurde kürzlich durch einen Einbruch gestört, der für zusätzlichen Schrecken sorgte. Ein Insider berichtete „Fox News“: „Für Prinz William und Kate ist das natürlich schrecklich, […] in dieser Zeit, in der sie wegen ihrer gesundheitlichen Probleme unter enormem Stress stehen“, berichtet die Quelle.

+++ Auch spannend: Kate Middleton: William musste sie beruhigen – „Zitterte so sehr“ +++

Weiter heißt es: „Wer auf der Welt könnte nachts gut schlafen, wenn er wüsste, dass diese Art von Verletzung der eigenen Sicherheit stattgefunden hat?“ Der Einbruch ereignete sich am Abend des 13. Oktober, als Täter in ein Gebäude auf Schloss Windsor eindrangen und mit einem schwarzen Isuzu Pickup und einem roten Quad flüchteten, wie die Polizei bestätigte.

Während die Familie eifrig die Vorbereitungen für das Weihnachtsliederkonzert trifft, wartet am 6. Dezember eine besondere Aufgabe auf Kate Middleton. Sie wird den Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey leiten – hoffentlich ohne jegliche Unwetterwarnungen.