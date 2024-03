Kate Middleton: Drama um Prinz Harry – er erfuhr es erst, als es zu spät war

Es sind Nachrichten, die nicht nur der Royal Family selbst den Boden unter den Füßen wegreißen. Kate Middletons Krebsdiagnose sorgt weltweit für Aufruhr.

Nachdem der erste Schock über die schreckliche Diagnose von Kate Middleton verdaut ist, richten sich die Augen der Öffentlichkeit vor allem auf Prinz Harry und Meghan Markle. Nach der Auswanderung des Ehepaars im Jahr 2020 in die USA, scheint der Kontakt zur royalen Familie auf das Mindeste beschränkt zu sein. Doch mit der Information, die nun ans Licht kommt, hatte wohl niemand gerechnet.

Kate Middleton trifft drastische Entscheidung

Für gewöhnlich wird die Nachricht über eine schwerwiegende Diagnose zunächst mit der engsten Familie besprochen. Kate Middleton scheint im Zuge ihrer Krebsdiagnose jedoch einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. Wie die britische Zeitschrift „Daily Mail“ nun berichtet, soll Prinz Harry von der Diagnose seiner Schwägerin erst im Rahmen ihres öffentlichen Statements auf der Social-Media-App Instagram erfahren haben. Demnach sollen Harry und Meghan zuvor keine Informationen über die lebensbedrohliche Erkrankung von Kate Middleton erhalten haben. Für den zweiten Sohn von König Charles III. wird dieses Versäumnis wohl wie ein Schlag in die Magengrube wirken.

Nach einem kurzen öffentlichen Statement von Prinz Harry und Herzogin Meghan soll das Ehepaar laut „Daily Mail“ hinter verschlossenen Türen in Kontakt zu Prinz William und Kate Middleton getreten sein. Ob diese Annährung per Videotelefonat oder geschriebenem Wort stattfand, ist unklar. Bis zum Zeitpunkt ihrer Auswanderung, pflegten Prinz Harry und Kate ein enges Verhältnis. In der Vergangenheit bezeichnete Harry Kate sogar als eine „Schwester, die ich niemals hatte“. Der Umzug von Prinz William und Meghan nach Florida scheint das gute Verhältnis jedoch zerrüttet zu haben.

Ob Prinz Harry in absehbarer Zeit nach England fliegen wird, um seinem Bruder und seiner Schwägerin beizustehen, bleibt ungewiss.