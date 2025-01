Kate Middleton: Gerüchte gehen um – steht die Entscheidung?

Es ist eine Frage, die sich alle Eltern irgendwann stellen müssen: Auf welche weiterführende Schule schicken wir unser Kind. Eine Frage von großer Wichtigkeit kann doch die Wahl der richtigen Lehranstalt die Zukunft des Sprösslings maßgeblich beeinflussen. Und so ist es zwangsläufig auch eine Frage, die sich Kate Middleton und Prinz William stellen müssen. Ist Sohnemann Prinz George doch bald in dem Alter, in dem in Großbritannien ein Schulwechsel ansteht.

Sorgen darum, dass ihr Ältester von einer Lehranstalt abgelehnt wird, müssen sich der Prince und die Princess of Wales aber eher nicht machen. Jede Schule in Großbritannien wird sich darum reißen, Prinz George, und damit den künftigen König von England, als Schüler begrüßen zu dürfen. Doch es bedarf auch einiger Sicherheitsvorkehrungen.

Kate Middleton sucht nach einer Schule für Prinz George

Aber zunächst einmal geht es um die Frage, wohin George überhaupt kommt? So berichtet die „Daily Mail“, dass Kate Middleton nach den Weihnachtsferien die University College School (UCS) in Hampstead sowie die nur drei Kilometer entfernte Highgate School in London angesehen hat.

++ König Charles III. zögert Entscheidung hinaus – es geht um Kate ++

Favorit jedoch scheint eine dritte Schule: Das Marlborough College in Wiltshire. Hier studierte die Princess of Wales selbst. Zudem gäbe es hier die Möglichkeit, dass alle drei Kinder des Paares in Zukunft zusammen studieren.

Tagesschule für Prinz George

Zudem, und das ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, sei hier die Sicherheit des royalen Nachwuchses am besten gesichert.

Warum sich Kate da überhaupt noch die Schulen in London angesehen hat? Es gibt Gerüchte, dass Kate ihren Sohn gerne in ihrer Nähe behalten würde. Dazu muss gesagt werden, dass es sich sowohl bei der University College School (UCS) und der Highgate School um Tagesschulen handelt, George also abends zu Hause wäre.

So verriet eine Quelle: „Nach dem Jahr, das Catherine hinter sich hat, hat sie sich vielleicht gedacht, dass sie jeden Tropfen von Georges Kindheit aufsaugen und ihn jeden Abend selbst ins Bett bringen möchte.“